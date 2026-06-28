'El Chavo Félix', yerno de 'El Mayo', se declara culpable en EU; admitió operar laboratorios en Durango

A poco más de un año de que "El Chavo Félix", que lleva por nombre Juan Carlos Félix Gastélum, fuera detenido, este fin de semana se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con conspiraciones para el narcotráfico y el lavado de dinero, esto en un tribunal federal de San Diego, California.

De acuerdo el diario estadounidense The San Diego Union-Tribune, el yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, de 43 años, admitió en su acuerdo de culpabilidad que dirigía una organización de tráfico de drogas vinculada al Cártel de Sinaloa.

Además, dijo que parte de sus funciones estando al frente era operar laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en los estados de Sinaloa y Durango . Félix Gastélum reconoció que distribuía la droga fabricada en estos lugares a otros líderes de la misma organización mediante cargamentos que iban desde cientos hasta miles de libras.

También, aceptó haber colaborado con otros integrantes del Cártel de Sinaloa para introducir estos cargamentos a Estados Unidos, además de grandes cantidades de cocaína.

Luego de esta confesión, sus abogados evitaron emitir comentarios sobre su declaración de culpabilidad, así como la Fiscalía de Estados Unidos en San Diego.

La detención de "El Chavo Félix"

Félix Gastélum fue detenido por autoridades mexicanas en enero de 2025 en Culiacán, Sinaloa, considerado uno de los principales bastiones del Cártel de Sinaloa.

Meses después, en agosto del mismo año, fue entregado a las autoridades estadounidenses junto con otros 25 presuntos integrantes de alto nivel de la organización criminal.

Desde entonces había estado analizando su declaratoria de culpabilidad, misma que fue recibida por la jueza principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Cynthia Bashant, durante una audiencia celebrada el viernes por la mañana en el tribunal federal del centro de San Diego.