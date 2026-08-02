'El comercio se detiene por inseguridad en Arco Norte', asegura presidente de Mercado de Abastos

Por la inseguridad que se registra en carreteras de la zona del Arco Norte del país, no se puede llevar el frijol duranguense a otros mercados donde podría comercializarse a un mejor precio, informó el presidente de Mercados de Abastos y consejero de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Reynaldo Dosal.

El comerciante duranguense expuso que no se puede avanzar a un mejor precio en la comercialización del frijol, lo que beneficiaría a los productores locales, ya que los problemas de inseguridad que aquejan a los transportistas han ido en aumento, en esta zona del país.

“Se detiene el comercio porque le piensa uno, como les comentaba en una ocasión anterior, no podemos llevar frijol. Aquí pudiéramos llevar frijol y pagarle al productor local duranguense un precio mejor que el que circula. Sin embargo, nadie se anima a llevar porque sabemos que se lo van a robar”, indicó.

Por lo que enfatizó que esta zona del país es “realmente insegura”, lo que representa una afectación para el sector y para quienes se dedican al traslado de mercancías, además de que se detiene la actividad comercial.

“Nada más hay dos empresas que pueden transportar frijol para el sur. Son las que tienen más de mil camiones. Entonces, son las únicas empresas que no sé qué arreglo tienen que a ellos no les pasa nada”, manifestó.