El costo oculto del progreso en Lerdo, Durango

La instalación de una planta de fertilizantes nitrogenados en el municipio de Lerdo, Durango, no es solo un proyecto industrial más. Es, en realidad, una prueba de fuego para la capacidad del Estado de decidir con base en el interés público, y no únicamente en la narrativa del crecimiento económico.

El proyecto ha sido presentado como una inversión estratégica, una "empresa ancla" capaz de detonar desarrollo regional, empleo y derrama económica. Sin embargo, la experiencia en este tipo de megaproyectos obliga a hacer una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cuál es el beneficio real y quién asume el costo?

En términos económicos, este tipo de industrias suele prometer miles de empleos durante la construcción y cientos en operación. No obstante, en plantas altamente automatizadas como las de fertilizantes nitrogenados, la operación permanente requiere relativamente poca mano de obra en comparación con la magnitud de la inversión. Es decir, el impacto laboral puede ser menor al que se proyecta políticamente, mientras que los riesgos y externalidades permanecen durante décadas.

El segundo argumento recurrente es la derrama económica. Pero también aquí es necesario distinguir entre percepción y realidad. Gran parte de los insumos, tecnología, ingeniería y procesos especializados suelen provenir del extranjero o de otras regiones del país, lo que limita el efecto multiplicador local. El resultado es una economía que recibe una inversión significativa, pero con encadenamientos productivos más débiles de lo que el discurso oficial sugiere.

Frente a ello, el costo ambiental sí es local, directo y acumulativo. La producción de fertilizantes nitrogenados implica emisiones de gases de efecto invernadero, consumo intensivo de energía y uso considerable de agua. En una región como la Comarca Lagunera, marcada por el estrés hídrico, la presión sobre los acuíferos no es un riesgo abstracto, sino una realidad cotidiana.

A esto se suma el manejo de sustancias peligrosas como el amoniaco, cuyo potencial de afectación en caso de fuga puede ser severo para comunidades cercanas. No se trata de escenarios improbables, sino de riesgos inherentes a la naturaleza misma de la industria, que obligan a establecer distancias de seguridad, protocolos estrictos y supervisión permanente.

Es precisamente aquí donde la responsabilidad del gobierno adquiere un peso central. Autorizar o no una planta de este tipo no debería ser una decisión guiada por la urgencia de inversión o por el discurso del desarrollo, sino por un análisis integral de costo-beneficio que incluya variables ambientales, sociales, económicas y de salud pública.

En muchos casos, los gobiernos que rechazan o limitan este tipo de industrias no lo hacen por oposición al desarrollo, sino porque entienden que ciertos costos no se compensan fácilmente una vez que se materializan: la contaminación de un acuífero, la degradación del aire o el aumento del riesgo industrial no son fácilmente reversibles.

El punto no es demonizar la industria, sino cuestionar el modelo de decisión. ¿Se está evaluando el proyecto con base en evidencia técnica independiente? ¿Se están considerando escenarios de riesgo a largo plazo? ¿O se está vendiendo una promesa de crecimiento sin suficiente análisis de sus efectos colaterales?

El verdadero debate en Durango no es si se quiere o no desarrollo, sino qué tipo de desarrollo se está dispuesto a aceptar. Uno que genere beneficios concentrados y riesgos dispersos, o uno que realmente equilibre inversión con sostenibilidad.

Porque, al final, el papel del Estado no es facilitar inversiones a cualquier costo, sino garantizar que el costo de esas inversiones no termine pagándolo la región entera durante generaciones.

@AntonioBrachoM