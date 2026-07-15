El desgarrador mensaje del policía que se lanzó al vacío en Guanajuato: 'Una depresión silenciosa que me terminó consumiendo'

El fallecimiento de Orlando García Maciel, policía municipal de León, Guanajuato, ha causado consternación, no sólo entre sus compañeros y ciudadanos de la ciudad, sino también entre los usuarios de redes sociales, donde empezó a circular el último mensaje que dejó antes de morir.

En el video, el oficial habló directamente a sus familiares, amigos y todas aquellas personas que compartieron alguna historia con él. Sus palabras giraron en torno al cuidado de la salud mental y a no permitir que el bienestar emocional dependiera de terceros.

“Por favor, siempre tomen como primordial su salud mental”, expresó Orlando, quien también pidió a quienes lo conocieron que se quisieran, se cuidaran y permanecieran cerca de sus familias.

El policía municipal reconoció que desde tiempo atrás enfrentaba una batalla que aparentemente había mantenido en silencio.

“Ya llevaba yo mucho tiempo con una depresión silenciosa que me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones”, señaló en la grabación difundida desde sus redes sociales.

Orlando García Maciel, de 27 años, murió la mañana del martes 14 de julio, tras un hecho registrado en la parte alta del Distribuidor Vial Juan Pablo II, ubicado en el cruce de los bulevares Aeropuerto y José María Morelos, en León. A el lugar llegaron corporaciones de emergencia y compañeros del agente, quienes intentaron dialogar con él antes del desenlace.

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“Quédense con los buenos recuerdos”

En otra parte del mensaje, el oficial pidió a quienes llegaron a quererlo que no se quedaran sólo con la tristeza provocada por su muerte, sino con las experiencias y anécdotas que vivieron juntos.

“Quédense con los buenos recuerdos, con las buenas anécdotas y el día que me recuerden, cuando digan: ‘Ese Maciel era un buen tipo’”, manifestó.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Gobierno Municipal de León lamentó públicamente la muerte de Orlando García Maciel y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la corporación.

El caso ha generado nuevamente una conversación sobre la depresión silenciosa, un padecimiento que puede pasar inadvertido incluso entre familiares, amistades y compañeros de trabajo.

Las autoridades sanitarias recomiendan escuchar sin juzgar, acompañar y buscar ayuda profesional cuando una persona manifieste desesperanza, aislamiento o intenciones de hacerse daño.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor , comuníqueseal 800-911-2000, de la Línea de la Vida, al 075, de la Línea Ama, o bien, a la línea de emergencias 9-1-1, donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.