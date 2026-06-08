El Día del Padre no representa un aumento significativo en los restaurantes: Canirac

El sector restaurantero no tiene grandes expectativas en torno al próximo Día del Padre ya que, en comparación con otros días especiales que hay en el año, en esta fecha no se incrementa mucho la afluencia en este tipo de establecimientos.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) filial Durango, Jorge Luján, expuso que, aunque se espera un ligero aumento en la afluencia de comensales, el impacto económico es moderado y está lejos de los niveles que se alcanzan durante otras celebraciones como el 10 de mayo.

Y es que, muchas familias optan por celebrar a los papás de una forma distinta, por ejemplo haciendo carne asada en los propios hogares.

“El Día del Padre nunca ha sido significativo realmente para el restaurante sino más bien para el consumo en lo que sería el hogar”, indicó.

En torno a los precios, comentó que se han estado absorbiendo los aumentos por parte de los restaurantes, por lo que no hay incrementos significativos en los platillos.

“Por el momento se ha podido absorber cualquier tipo de cambio que no se tuviera programado. En principio de año tuvimos una inflación y fluctuación en los precios que realmente no teníamos en cuenta al inicio pero se ha regulado un poco en este segundo trimestre”, estableció.