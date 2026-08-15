'El diálogo ya está roto con Zacatecas'

EL SIGLO DE DURANGO

Desde hace casi dos años se rompió la comunicación entre autoridades de Durango y Zacatecas, bajo el esquema que se tenía anteriormente a través del cual se coordinaban en materia de seguridad, reveló el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela.

"No hemos hablado con ellos, como que se rompió la comunicación. Yo ayer en algunos medios lancé una convocatoria, lamentablemente por medios, no lo he hecho tampoco en lo personal, para que podamos sentarnos a arreglar las cosas, para que podamos sentarnos como lo hacíamos en el pasado cuando firmamos el convenio de colaboración, a compartir inteligencia, a establecer acciones tendientes a acomodar las partes fronterizas", indicó.

Y es que hay zonas que requieren especial atención. "Los límites de Durango no son solo ahí adelante de Vicente Guerrero, no, tenemos límites acá por la sierra de Valparaíso, Zacatecas con Mezquital, Durango, en donde sí ha habido problemas. Ustedes se dieron cuenta también hace algunas semanas ahí en el área de San Buenaventura y Curachitos, tuvimos un desplazamiento que por fortuna, gracias a Dios, se logró contener rápidamente y ahorita están las actividades normales. Eso ha hecho también que se hayan generado nuevos destacamentos de Policía Estatal, Ejército y Guardia Nacional en aquellas zonas".