¿El Doctor García y Martinoli narrarán en Netflix? Esto sabemos

La llegada de los partidos de la Selección Mexicana a Netflix abrió una pregunta entre los aficionados: ¿quién se encargará de narrarlos? Entre los nombres que ya comenzaron a circular aparecen dos de las voces más populares del futbol nacional, Christian Martinoli y Luis García.

La posibilidad no surgió únicamente como un deseo de los seguidores. Los propios comentaristas hablaron sobre el tema durante una emisión de su pódcast Farsantes con Gloria, donde revelaron que existiría interés de la plataforma para contar temporalmente con el “Doctor” García en algunas transmisiones.

“Posiblemente la gente de Netflix, me han informado, Doctor, que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma temporal los partidos de la Selección Mexicana”, comentó Martinoli durante la conversación.

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Aunque inicialmente se habló de Luis García, la participación de Martinoli también quedó sobre la mesa. Ambos plantearon la posibilidad de conversar con los directivos de TV Azteca para encontrar una fórmula que les permita colaborar con Netflix sin abandonar la televisora.

Por ahora, no existe un contrato anunciado públicamente ni una confirmación oficial de la plataforma sobre las voces que integrarán su equipo de transmisión. Es decir, la posibilidad es real y ha sido reconocida por los comentaristas, pero todavía permanece en etapa de conversaciones.

¿Qué partidos transmitirá Netflix?

El acuerdo confirmado entre Netflix y la Concacaf comenzará en 2027 y tendrá una duración de cuatro años. La plataforma contará en México con los derechos exclusivos de las ediciones 2027 y 2029 de la Copa Oro, así como de las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Esto no significa que Netflix haya adquirido todos los encuentros de la Selección Mexicana, sino únicamente los correspondientes a esas competencias regionales. También se ha mencionado una posible participación de los comentaristas en el Mundial Femenil de 2027, aunque los alcances territoriales de esa eventual colaboración todavía no están claros.

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¿Dejarán TV Azteca?

La posible aparición de Martinoli y García en Netflix no representaría necesariamente su salida de TV Azteca. Su contrato actual concluye en 2026 y ambos confirmaron que negocian una renovación por hasta ocho años más.

De acuerdo con Luis García, existe disposición tanto de la empresa como de ellos para continuar con la relación laboral. Cualquier colaboración externa tendría que realizarse con la autorización de la televisora, pero, como él mismo lo asegura, no dejarán a TV Azteca, dejando en claro los rumores de su supuesta salida.

Así que los aficionados podrían escuchar nuevamente la conocida dupla en los partidos del Tri, pero ahora desde una plataforma de streaming. Por el momento, el fichaje todavía no está firmado y habrá que esperar para saber si Netflix logra llevarse, aunque sea prestadas, dos de las voces favoritas del público mexicano.