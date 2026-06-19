Tv Azteca o Televisa: ¿Quién se quedó con el rating del México vs Corea en el Mundial 2026?

El partido de México contra Corea del Sur estuvo lleno de emoción, tanto que hasta la piel se ponía chinita. Dos de las televisoras mexicanas transmitieron la impactante competencia, pero ¿quién se llevó el récord de rating?

La competencia se jugó en el Estadio Guadalajara, donde México terminó derrotando a Corea del Sur con el gol de Luis Romo, destacando también la doble atajada de Raúl Rangel, momentos que como mexicanos nos llenan de orgullo y conmoción.

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Pero los mexicanos que no pudieron asistir a ver el partido en vivo y a todo color decidieron apoyar a la selección mexicana desde sus hogares, restaurantes, bares, etc.; es por eso que te diremos qué televisora se llevó el rating.

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¿Cuál fue la televisora con más audiencia en el partido México-Corea del Sur?

En el rubro del rating, la televisora con más espectadores que rompió el récord en la historia de México en sus transmisiones de futbol.

Fue Televisa, pues además de sus transmisiones en televisión abierta, Canal 5 y Nu9ve, y de paga como TUDN, también las personas pudieron disfrutar del partido en la plataforma de streaming ViX.

¿De cuánto fue el rating que tuvo la televisora?

En ejemplo, la señal de TelevisaUnivision encabezada por Andrés Vaca alcanzó los 26.4 millones de espectadores, superando por un 22% a la competencia, mientras que en TV y streaming se otorgó 29.9. Por último, tenemos a ViX, que rompió récord con 3.5 millones de personas observando el partido.