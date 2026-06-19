¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026 y contra quién será el encuentro?

¡La selección mexicana está prendida fuego! Después de su victoria contra la selección de Corea del Sur, buscan mantener el ritmo para seguir en el liderazgo en su tercer y último enfrentamiento en fase de grupos. Pero, ¿a quién se enfrentará México? ¿Y qué día se llevará a cabo el siguiente partido? ¡Vamos a descubrirlo!

¿Cuándo será el próximo partido?

El siguiente juego, que podría catapultar al equipo mexicano a los dieciseisavos de final, se dará el día miércoles 24 de junio de 2026, a las 19 horas , horario diseñado de la misma forma que el partido contra la República de Corea, para que todos puedan disfrutarlo fuera de su jornada laboral o escolar.

Este partido se llevará a cabo de vuelta en el Estadio Ciudad de México, estadio donde México vio su primera victoria en este Mundial contra el país al sur de África y donde se especula que se verá otro triunfo para el tricolor.

Sin embargo, el mismo día y a la misma hora, Corea del Sur luchará por más puntos y por la salida de grupos contra Sudáfrica en su partido final en el Estadio Monterrey.

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¡Un rival europeo aparece!

El equipo faltante para el cierre de fases de grupo será la selección de la República Checa, que cuenta con un empate contra Sudáfrica (1-1), mientras que también sufrió una derrota por parte de Corea (2-1).

No es la primera vez que este rival se cruza con México en la cancha; estos equipos ya cuentan con un historial longevo de batallas, siendo una de estas en un Mundial.La primera vez fue en la Copa del Mundo de Chile 1962; el Tri se enfrentó a Chequia cuando aún era Checoslovaquia, ocasión que resultó en un marcador 3-1 a favor del Tri.

La segunda ocasión fue en un partido amistoso que finalizó con la victoria del país europeo, mientras que la última vez Checoslovaquia arrasó contra la República Mexicana, dejando el marcador 2-1 en la Copa Carlsberg (también conocida como Copa Año Nuevo Lunar), en el año 2000.