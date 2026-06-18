Mundial 2026: Canadá aplasta 6-0 a Qatar con un triplete histórico del delantero Jonathan David
Canadá y Qatar se enfrentaron este jueves en el estadio BC Place de Vancouver durante la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ambos combinados llegaron a este compromiso tras haber sumado un histórico primer punto en sus debuts, cosechando idénticos empates 1-1 frente a Bosnia y Suiza, respectivamente, buscando su primera victoria mundialista.
Primer Tiempo
La escuadra norteamericana impuso condiciones desde el inicio mediante transiciones veloces. Al minuto 16', el atacante Cyle Larin aprovechó un rebote otorgado por el guardameta Mahmoud Abunada para empujar el balón a las redes y abrir el marcador. La intensidad canadiense no cesó y Jonathan David amplió la ventaja al 29' tras cazar otro balón suelto en el área chica.
El panorama catarí empeoró drásticamente al minuto 33' cuando el defensor Homam Ahmed recibió una tarjeta roja directa por derribar a Tajon Buchanan justo fuera del área, acción ratificada por el VAR como expulsión por último recurso. Con superioridad numérica, Canadá castigó de nuevo antes del descanso; Jonathan David firmó su doblete al 45+3' tras capitalizar un rebote.
También te puede interesar: México vs Corea del Sur: Estos son los mejores memes previo al partido de HOY 18 de junio
Segundo Tiempo
La segunda mitad inició con dramatismo puro. Al minuto 51', Ismaël Koné sufrió una fractura expuesta de pierna tras una brutal entrada tardía de Assim Madibo. Mientras los futbolistas formaban un círculo humano para proteger a su compañero, el VAR intervino para expulsar a Madibo al 53', dejando a los asiáticos con nueve hombres en la cancha.
Nathan Saliba entró por el lesionado Koné y al 64' anotó el cuarto gol, dedicándoselo emotivamente mostrando su camiseta. El calvario de Qatar continuó al 75' con un gol en propia puerta de Mohammed Manai. Finalmente, en el tiempo añadido al 90+2', Jonathan David selló su triplete histórico tras una asistencia de Saliba para coronar una histórica masacre.
Jonathan David fue indiscutiblemente el jugador del partido con su triplete histórico, mientras que el arquero Abunada evitó una tragedia mayor para Qatar. Tras este abultado resultado, Canadá prácticamente sella su boleto a los dieciseisavos de final y cerrará la fase grupal buscando asegurar el liderato, mientras que Qatar queda al borde de la dolorosa eliminación definitiva de este torneo mundialista.
También te puede interesar: Mundial 2026: Detienen a trabajador del Estadio Ciudad de México por rentar su acreditación