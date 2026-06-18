Mundial 2026: Suiza liquida con autoridad a Bosnia y Herzegovina y se acerca a los dieciseisavos de final

El imponente Los Angeles Stadium de California albergó el intenso choque entre Suiza y Bosnia por la jornada dos del Grupo B del Mundial 2026. Ambos combinados llegaron tras empatar en su debut: los helvéticos cedieron un agónico punto ante Catar, mientras que los bosnios rescataron una valiosa unidad frente a Canadá, dejando la clasificación al rojo vivo.

Primer Tiempo

Desde el arranque, Suiza impuso condiciones monopolizando el balón mediante Granit Xhaka y Remo Freuler en la mitad de la cancha. El veloz extremo Dan Ndoye fue la principal pesadilla de la zaga bosnia; al minuto doce, el atacante recibió entrelíneas, ingresó al área penal y sacó un potente disparo cruzado que pasó rozando el poste derecho de Vasilj.

Bosnia replegó líneas con Kolašinac e intentó contragolpear buscando la corpulencia de Edin Džeko. Sin embargo, el dominio helvético alcanzó un abrumador 72% de posesión antes de la pausa de hidratación. Pese al constante asedio de Ndoye, el primer tiempo culminó sin goles debido a la sólida respuesta defensiva y la alarmante falta de contundencia de Embolo.

También te puede interesar: Mundial 2026: se llevó 14 millones de pesos tras defraudar con entradas a partidos

Segundo Tiempo

En el complemento, la fricción aumentó notablemente y costó amonestaciones a Dedić y Džeko, quien salió sustituido al 62'. El estratega suizo revolucionó el planteamiento al 70' metiendo a Johan Manzambi y Rubén Vargas. Solo cuatro minutos después, Manzambi aprovechó un balón suelto en el área y firmó el uno a cero tras una larga ratificación del VAR.

La frustración de Bosnia derivó en la expulsión directa de Tarik Muharemović al minuto 80 por juego brusco grave. Con superioridad numérica, Suiza liquidó el pleito: Vargas aumentó la ventaja anotando el 2-0 al 83' y Manzambi firmó su doblete al 89'. Aunque Ermin Mahmić descontó para los Dragones en la compensación, Granit Xhaka sentenció la goleada 4-1 al 90+7 con un penal verificado por el VAR.

El revulsivo Johan Manzambi fue el mejor de Suiza gracias a su demoledora pegada, mientras que Vasilj destacó en Bosnia por sus extraordinarias atajadas. Tras este vibrante desenlace, el conjunto de la cruz blanca se medirá ante Canadá buscando el liderato del sector, mientras que el cuadro balcánico definirá su permanencia en el torneo enfrentando a Catar.

También te puede interesar: México vs Corea del Sur: ¿A qué hora es el partido de HOY 18 de junio y dónde verlo GRATIS?