México vs Corea del Sur: Estos son los mejores memes previo al partido de HOY 18 de junio

La fiesta mundialista continúa dando de que hablar, sin embargo, uno de los partidos más esperados de la fase de grupos en el grupo A es el de México vs Corea del Sur, el cual se juega este jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Entre la euforia por vivir el encuentro entre dos países que tiene gran relación cultural, la previa se mantiene llena de memes que han hecho reír a cientos de usuarios en redes sociales.

Algunos hacen alusión al enfrentamiento entre grupos del regional mexicano y los del kpop, mientras que otros hacen referencia a las novelas vs los kdramas.

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A continuación te presentamos la mejor recopilación:

Foto: Redes Sociales

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