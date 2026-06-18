Fingió muerte de su madre para huir con 14 mdp tras estafar a aficionados con boletos del Mundial

Lo que para decenas de aficionados era la oportunidad de sus vidas para asistir a la inauguración del Mundial 2026, para Daniel "N" se convirtió en el escenario perfecto del engaño.

Utilizando una de las mentiras más despiadadas imaginables, la supuesta muerte de su propia madre, el sujeto logró ganar tiempo para desaparecer de la faz de la tierra con 14 millones de pesos, producto de la reventa ilegal de boletos para la justa internacional.

También te puede interesar: Mundial 2026: se llevó 14 millones de pesos tras defraudar con entradas a partidos

¿Qué sucedió con los boletos del Mundial 2026?

Los aficionados mexicanos hicieron público el caso de Daniel Ramírez Arévalo, quien les vendió boletos para poder disfrutar de la inauguración del Mundial 2026, la misma que fue en el Estadio Azteca. Las víctimas explicaron que Daniel les había comentado que tenía disponibles 40 plateadas, 10 bajas y 10 bajas de media cancha.

Pero a días de que se acercaba la fecha de la inauguración, Daniel ponía excusas para entregarles los supuestos boletos, hasta que llegó el momento en que dejó de contestar llamadas y mensajes.

"De repente empezó a vivir una vida tan ostentosa, en el Estadio Bernabéu, se casó en Morelos, parecía una boda de diputado", indicó una de las personas estafadas.

Luego de varios días evadiendo los mensajes y llamadas, finalmente reapareció enviando un audio a las víctimas, diciendo lo siguiente:

"No he contestado en un par de días... Te quiero compartir que falleció mi mamá. Pues nada, la sepultamos, pero nada, solo eso".

¿¡Y su mamá!?

No obstante, Daniel no contaba con que su mamá lo estuviera buscando mediante una publicación.

A través de redes sociales, la madre de Daniel, quien en realidad no había fallecido, publicó en redes sociales una ficha de desaparición de su hijo. Inclusive, la Comisión de Búsqueda de Personas del Edoméx compartió la ficha para dar con su paradero.

También te puede interesar: ¡Cuidado con el Mundial 2026! Identifican peligrosos fraudes que acechan a los aficionados

Testimonios de las víctimas

Las personas afectadas en el fraude mencionaron que pagaron alrededor de 23 mil pesos y otras más hasta 90 mil pesos por una plateada.

Exigen a las autoridades correspondientes dar con su paradero, pues prometió entregar los boletos para el día 9 de junio y jamás los entregó y hasta el momento sigue desaparecido.