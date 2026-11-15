El ejército electoral

Hay una analogía que me parece muy exacta y refleja a la perfección cómo la organización de un proceso electoral es más compleja de lo que normalmente pensamos: la jornada electoral implica la mayor movilización logística y humana fuera de un conflicto bélico. Seguramente alguna vez hemos visto a alguna persona con un chaleco del INE tocando puertas de casas; a lo mejor, si fuimos sorteados para ser funcionarios de mesa directiva de casilla, esta figura nos es más familiar, o tal vez alguno ha sido supervisor electoral o capacitador asistente electoral, mejor conocido como CAE.

Estas figuras son claves en la organización de los procesos electorales; si seguimos con la analogía del ejército electoral, serían las personas que se despliegan por todo el territorio con el objetivo primordial de reclutar a los funcionarios de mesa directiva de casilla. Es decir, a los ciudadanos que fueron sorteados. Para esto tienen que convencerlos de participar y, por supuesto, capacitarlos y realizar los debidos simulacros. Esto no acaba aquí, ya que son los primeros responsables de la debida instalación de las casillas electorales, incluyendo la entrega de los paquetes electorales con todos los suministros electorales a las presidencias de mesa directiva, de dar informes en tiempo real el día de la jornada electoral, de regresar sanos y salvos los paquetes electorales a los órganos electorales correspondientes y, por supuesto, participar en los cómputos donde se vuelven a contar los votos.

En pocas palabras, estas figuras son pilares fundamentales para que el proceso electoral sea un éxito; sin embargo, pocas veces son conocidos. Es importante destacar que estas figuras son de contratación temporal; pero como sabemos, en México casi todos los años hay procesos electorales, por lo que tenemos un grupo de personas que normalmente participan realizando estas labores y que han integrado una especie de hermandad compartiendo tips, construyendo ciudadanía y formando una red de apoyo en sus comunidades. Todo esto viene a colación porque la semana pasada inició el registro para participar como supervisor electoral o CAE del INE. En Durango se tiene contemplado contratar un ejército de 802 personas; aunque una considerable cantidad de este número serán recontrataciones, es decir, serán personas que ya han estado participando en anteriores procesos electorales.

Sin embargo, sí hay vacantes y para estas es necesario tener nacionalidad mexicana, contar con credencial para votar vigente, haber concluido, como mínimo, la secundaria. También se requiere residir en el distrito donde se prestarán los servicios, no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en campañas durante el año previo. A ello se suman las restricciones para quienes hayan representado a partidos en elecciones durante los últimos 3 años, así como para personas vinculadas con la operación de programas sociales. Los honorarios brutos parten de 17,500 pesos mensuales y a esto se le suman gastos de campo según los recorridos y tiempos de traslado. Los periodos de contratación van de enero a junio, es decir, en lo más álgido del proceso electoral. Al final de cuentas, este ejército electoral se construye con personas de nuestras propias comunidades. ¿Cuántos estamos dispuestos a participar en la organización de las elecciones que tanto exigimos?

X: @omarortegasoria

U N tipo le contó a otro: "Anoche vi a tu esposa en una fiesta del Nasty Club". "No puede ser -opuso el amigo-. Me avisó que iba a ver a su mamá". "Te digo que la vi -insistió-. Estoy seguro de que era ella". "A ver -preguntó el marido-. ¿Cómo iba vestida?". "No lo sé -respondió el tipo-. Llegué cuando ya todos se habían desvestido, y me salí antes de que se volvieran a vestir". En el atestado Bar Ahunda un hombrecito enclenque, delgaducho y escuchimizado pintó con gis una raya en el suelo y proclamó con voz altisonante: "¡Ningún cabrón se atreva a pasar esta raya, o se las verá conmigo!". Un hombrón hercúleo y de estatura gigantea se puso en pie y cruzó la raya. Dijo el hombrecito: "¡Ningún cabrón se atreva a pasar esta raya, o se las verá con nosotros! ¡Ya somos dos!". Daifina, joven mujer de curvilíneas formas, fue a visitar a su abuelita después de dos años de no verla. Lucía un vestido que por arriba se veía hasta abajo y por abajo se veía hasta arriba; traía medias de malla; zapatos rojos de tacón aguja; bolsa de lentejuelas y chaquira; una boa de plumas anaranjadas, e iba maquillada estrepitosamente. Llamó a la puerta y la abrió la abuela. Su expresión al ver a su nieta fue de azoro. Le preguntó Daifina, divertida: "¿Qué pasa, abuela? ¿Soy o me parezco?". "Ay, hija -respondió con pesaroso acento la abuelita-. A mí se me hace que eres". El reverendo Rocko Fages, pastor de la Iglesia de la Quinta Venida -no confundir con la Iglesia de la Quinta Avenida, que permite a sus feligreses cumplir solamente cinco de los 10 mandamientos, a escoger-, dijo el sermón dominical, y declaró que irían al Cielo quienes se hallaran sin pecado y estuvieran al corriente en el pago de sus contribuciones a la iglesia. Seguidamente les pidió a los asistentes: "Pónganse de pie los que quieran irse al Cielo". Se levantaron todos, menos Ginebrio, el borrachín de la congregación. "Hermano -le preguntó el pastor, ceñudo-. ¿No quieres ir al Cielo?". "Sí, reverendo -contestó el beodo-. Pero hasta el siguiente viaje. Éste ya va muy lleno". Sir Grossrump perdió el oído a consecuencia de haber estado demasiado cerca del cañón que disparó 175 cañonazos en la celebración del aniversario de la Reina Victoria. Durante un viaje por ferrocarril coincidió en el compartimiento con un caballero igualmente británico, a juzgar por la indiferencia flemática con que miraba todo a su alrededor. Le pidió sir Grossrump a su hijo: "Pregúntale de dónde es". Le informó el muchacho: "Dice que es de Lowassburg". Resultó que de ahí era la esposa de sir Grossrump. Le pidió a su hijo: "Pregúntale si conoció a Harlotta Freebed. Ése era su nombre de soltera". "¿Que si la conocí? -contestó el pasajero-. ¿Quién no conoció a Hotlips Harlotta? Todos los hombres del pueblo pasamos por ella. Era la mujer más liviana no sólo de las islas, sino también del continente, y me atrevo a pensar que de todo el imperio de Su Majestad". El muchacho le gritó a su papá: "Dice que no la conoció". La mujer de don Hamponio, el malandro de la esquina, le pidió un anillo de brillantes. Don Hamponio quebró con un ladrillo el cristal de una joyería, robó el anillo y se lo dio. Luego la mujer le pidió una bolsa de marca. Con otro ladrillo el maleante se lo consiguió. A continuación le pidió un collar de perlas. Don Hamponio se enojó: "¿Acaso crees que los ladrillos se dan en árboles?". "Aprende a cocinar, Florila -le aconsejó la señora a su hija-. El camino para llegar a un hombre es el estómago". "No necesito aprender cocina, mami -dijo la muchacha-. Yo conozco otro caminito más abajo".

FIN.