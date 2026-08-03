El Enduro Fest Durango 2026 conquista la Presa Garabitos con trepidantes descensos de montaña

Los senderos de la Presa Garabitos albergaron la primera edición del Enduro Fest Durango 2026, certamen de ciclismo de montaña que reunió a competidores locales en una modalidad que combina trayectos de enlace no cronometrados con tramos de descenso a velocidad. Las actividades arrancaron con la revisión del equipo obligatorio de seguridad y la reunión técnica, para dar paso a las salidas formales hacia la pista natural.

Emociones extremas al por mayor

El esquema de competencia omitió las divisiones tradicionales por edad y agrupó a los deportistas únicamente según su nivel de destreza. La estructura incluyó tres divisiones principales: Capibara, concebida para quienes se inician en la disciplina; Flow, destinada a pedalistas de experiencia intermedia; y Sin Frenos, reservada para los corredores de mayor capacidad técnica en el terreno.

En la división estelar, Sin Frenos, Manlio Navarro Rodríguez conquistó la primera posición varonil tras registrar los tiempos más rápidos en las bajadas. Jorge André Pérez Deras se adjudicó el segundo lugar, mientras que Manuel Eduardo Carrillo Arévalo completó el podio en el tercer sitio. En la rama femenil de esta misma exigencia, Anahí Luna dominó la prueba para erigirse ganadora.

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Dominaron y destacaron al más alto nivel

Dentro de la categoría Flow, José Pablo Berumen Bencomo concluyó en el primer puesto del sector varonil, escoltado por Rodrigo Medina en el segundo escalón y por el corredor identificado como Gael en la tercera casilla. En el contingente femenino de este grupo intermedio, Divonne Murillo Maldonado obtuvo el triunfo tras completar exitosamente las etapas especiales cronometradas.

La categoría Capibara registró como vencedor varonil a Diego Flores. La segunda plaza fue asignada al participante registrado con el número 16, en tanto que Jesús Arturo García Blanco finalizó en el tercer puesto. Por las competidoras femeniles de este nivel de iniciación, Miroslava Hernández cruzó la meta en el primer lugar de la clasificación.

La justa exigió a cada participante mantener control técnico y resistencia física a lo largo de las rutas trazadas en Garabitos. Al término del cronometraje en todas las bajadas especiales, la jornada deportiva concluyó formalmente con la entrega de reconocimientos a los tres primeros lugares de cada rama y categoría.