El estreno de Grand Theft Auto VI podría provocar pérdidas millonarias por ausentismo laboral

El próximo gran golpe de Grand Theft Auto podría ocurrir fuera de la pantalla. Para algunas empresas, la llegada del videojuego significaría escritorios vacíos, pendientes acumulados y empleados que tendrán una prioridad muy clara: comenzar a jugar.

Después de años de espera, el estreno de Grand Theft Auto VI apunta a convertirse en un acontecimiento capaz de mover tanto las ventas de videojuegos como los calendarios laborales.

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Su lanzamiento está previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y algunos trabajadores ya están buscando cómo dedicarle el día completo.

Un día de juego con consecuencias económicas

El entusiasmo podría tener una factura considerable. Una estimación difundida por Cadena SER, en un reportaje con declaraciones del economista José García Montalvo, de la Universidad Pompeu Fabra, plantea que el ausentismo durante el estreno podría costar alrededor de mil millones de dólares en productividad a Estados Unidos.

La previsión pone sobre la mesa lo que puede ocurrir cuando un lanzamiento concentra tantas ganas de faltar al trabajo: menos personal disponible y empresas obligadas a reorganizar actividades.

Se trata de una estimación debatida, no de pérdidas confirmadas, pero las solicitudes de descanso ya muestran que el interés por quedarse jugando va más allá de las bromas.

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Casi uno de cada cinco quiere el día libre

BambooHR reportó que la tasa de solicitudes de descanso para el lanzamiento es casi 13 por ciento superior a la registrada en fechas equivalentes de 2024 y 2025.

El análisis utiliza registros agregados y anónimos de más de 3.4 millones de empleados estadounidenses.

Además, una encuesta de la empresa entre mil 530 trabajadores de tiempo completo encontró que 18 por ciento planea tomarse el día por el estreno de GTA VI: casi uno de cada cinco encuestados.

Para los jugadores sería una jornada de exploración en Vice City; para sus compañeros y empleadores, podría representar ajustes de turnos y una carga adicional de pendientes.

Hasta los militares quieren jugar

La expectativa también llegó a Fort Stewart, Georgia. Mandos del 9.º Batallón de Ingenieros de Brigada ofrecieron un permiso especial de cuatro días a soldados elegibles que firmen su reenganche antes del 14 de noviembre.

El incentivo coincide con el lanzamiento del videojuego, aunque corresponde únicamente a esa unidad.

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Mil millones de dólares antes del estreno

Mientras algunas empresas se preparan para posibles ausencias, GTA VI ya habría superado los mil millones de dólares en preventas, según estimaciones de Sensor Tower recogidas por The Washington Post.

La firma calcula más de 10 millones de copias reservadas entre PlayStation 5 y Xbox. Rockstar Games y Take-Two todavía no han confirmado esas cifras.

La comparación refleja la expectativa: GTA V necesitó tres días después de su lanzamiento en 2013 para superar los mil millones de dólares en ventas; su sucesor habría alcanzado esa cantidad incluso antes de llegar a los jugadores.