El Festival Internacional El Chamuco de Durango revela su Selección Oficial 2026

La segunda edición del Festival Internacional El Chamuco de Durango continúa tomando forma y recientemente dio a conocer los proyectos que integrarán su Selección Oficial 2026, tanto en la categoría Nacional como Internacional, consolidándose como un espacio para la exhibición y promoción del cine independiente y de propuestas audiovisuales emergentes.

A través de sus redes sociales, la organización presentó los cortometrajes y producciones elegidas para competir dentro de esta edición, que reunirá a realizadores de distintas regiones de México y del extranjero, además de ofrecer actividades paralelas enfocadas en la formación, el diálogo y la reflexión cinematográfica.

Las producciones forman parte de la competencia

Dentro de la Selección Oficial Nacional fueron anunciados seis proyectos que competirán durante el festival. Entre ellos destacan títulos como Las Maravillas de Liliana, dirigida por Rodrigo Ávila Cardona; Hogar Espacio Ficcionado, de Juana Paulina Díaz; Desde Aquel Día, bajo la dirección de Luis Mandujano; y Verte Otra Vez, de Allis Palma.

La lista también incluye Crucificada, dirigida por Victoria Tonantzin Layune, así como Azkatl: Más Allá de la Cancha, documental realizado por Donaldo Galeana.

Las obras seleccionadas representan distintos géneros y enfoques narrativos, desde historias íntimas y dramas sociales hasta producciones documentales que exploran realidades contemporáneas.

Cine internacional llega a Durango

La Selección Oficial Internacional también estará integrada por seis producciones provenientes de diferentes países y contextos culturales.

Entre los trabajos elegidos aparecen Martita, dirigida por Mariel Peralba; Blejda, de German Bene; Por un Bocado, bajo la dirección de Joaquín Esponda; y Egregor, realizada por UHC8.

La lista se completa con Tzithu, dirigida por Oscar Novoa, así como ¡Estás Muerto!, proyecto encabezado por Carlos Pantoja.

Con esta programación, el festival busca acercar al público duranguense a narrativas diversas, fomentando el intercambio cultural a través del cine y permitiendo que espectadores y creadores compartan experiencias en torno al lenguaje audiovisual.

Jorge Aranda participará con un conversatorio

Como parte de las actividades especiales, el festival también anunció la realización de un conversatorio abierto con Jorge Aranda.

La actividad se desarrollará el 27 de junio en la Cineteca Municipal a las 7 pm y permitirá a los asistentes conocer más sobre su trayectoria, experiencias dentro de la industria creativa y su visión acerca de la producción audiovisual contemporánea.

Este tipo de encuentros forman parte de la apuesta del Festival Internacional El Chamuco de Durango por complementar las exhibiciones cinematográficas con espacios de formación y diálogo entre creadores, estudiantes y público en general.

Un espacio que sigue creciendo

La presencia de proyectos nacionales e internacionales, así como la incorporación de actividades académicas y conversatorios, refleja el interés de los organizadores por convertir al festival en un punto de encuentro para la comunidad audiovisual.

La edición 2026 promete reunir historias, estilos y perspectivas distintas en una misma plataforma, fortaleciendo la presencia de Durango como un escenario cada vez más activo para la exhibición y promoción del cine independiente.