El Gobernador de Durango, 'El Güino' y 'El Limones'

La presunta detención en la Comarca Lagunera de Ernesto "N", alias "El Güino", pone de nueva cuenta bajo escrutinio el superficial discurso del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal. Una serie de inconsistencias en cada declaración del mandatario, aderezadas con un mensaje dramatizado y vacío de una supuesta intolerancia a las actividades de la delincuencia en la entidad.

El mandatario estatal no se ha pronunciado respecto al caso; sin embargo, hoy llama la atención su silencio, especialmente porque en el pasado defendió a "El Güino", metiendo las manos al fuego por él y la familia Herrera, cuando este enfrentó problemas con la ley, en 2023, al ser requerido por autoridades federales en el contexto de las investigaciones por el fraude a Segalmex.

Aquella defensa adquiere hoy otra lectura política. Y es que, como se sabe, Ernesto "N" es sobrino de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale. Colaboró en su administración y la acompañó en su campaña, en la que también participó abiertamente su amigo, Edgar "N", alias "El Limones", posteriormente detenido por autoridades federales en relación con investigaciones por extorsión en La Laguna.

Hoy reaparece una línea de análisis que podría ser clave, pues hay que recordar que "El Limones" fue detenido en Durango mediante un operativo federal, pero con una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de Coahuila. En aquella ocasión, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, reconoció la colaboración de las autoridades coahuilenses. Para las duranguenses, ni una mínima cortesía política.

Como antecedente, vale la pena recordar también los señalamientos públicos de la creadora de contenido para adultos, Melani Pavola, en contra de "El Güino", por presunta violencia de género. A finales de 2025, Pavola difundió fotografías en las que mostraba hematomas y las acompañó con el señalamiento de "golpeador", aludiendo a su presunto agresor.

Aquel episodio cobró mayor relevancia cuando, el pasado 9 de julio de este año, la modelo se vio involucrada en un accidente vial en Torreón y posteriormente explicó que el percance ocurrió cuando intentaba escapar -según su versión- tras ser perseguida por Ernesto "N" y varios hombres armados, temiendo ser secuestrada.

De manera coincidente, "El Güino" fue detenido el pasado viernes de aquel lado del río Nazas, en Torreón, en un operativo donde participaron fuerzas federales y coahuilenses. No sería responsable establecer una conexión automática, pero sí preguntar por qué, una vez más, Coahuila aparece como pieza relevante en acciones contra personajes de Durango que han pasado inadvertidos por las autoridades locales.

Por ahora, la Fiscalía General del Estado de Coahuila no ha hecho públicos los detalles ni ha precisado la situación jurídica de Ernesto "N", por lo que no existe claridad sobre los presuntos delitos que se le imputan o si continúa o no en calidad de detenido. Por ello, cualquier señalamiento debe mantenerse al margen de la investigación para no interferir en el debido proceso.

Lo que sí se sabe hasta el momento es lo informado por el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme: un total de 18 detenidos, entre ellos "El Güino", así como el aseguramiento de armamento de alto poder y cartuchos utilizables. No obstante, aún se desconoce si la autoridad federal determinará que existen elementos para requerirlo por otros hechos, ya sea por vínculos con "El Limones" o por el caso Segalmex.

La justicia hará su parte y determinará qué sigue para Ernesto "N". La política, en cambio, ya abrió otro expediente: el de las contradicciones. Y en ese terreno, Esteban Villegas tiene mucho que explicar, porque cuando el pasado regresa convertido en presente, hasta el discurso de "cero tolerancia" puede terminar sonando como una coartada.

EN LA BALANZA.- El cierre de alrededor de 20 talleres textiles en Durango durante este año es una señal más de alerta sobre la fragilidad del empleo y de la economía local. La competencia desleal, el ingreso de productos asiáticos, las compras en línea y la falta de contratos están dejando fuera del mercado a empresas que generan empleos en la entidad. Más allá del llamado a consumir local, el reto exige políticas públicas que fortalezcan a los productores duranguenses, faciliten su acceso a contratos y les permitan competir en condiciones justas.

X: @Vic_Montenegro