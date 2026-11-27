H Ay que llamar a las cosas por su nombre. Al pan pan y al vino vino, como antes se decía. Yo escuchaba las pláticas de mis abuelos maternos, papá Chema y mamá Lata. Decía él con terminante acento: "Fulano de Tal es un pendejo". Ella, terciaria franciscana, se mortificaba: "Por Dios, José María, no le digas así. Ten caridad cristiana". Y él: "La tengo, Liberata. Podría decirle peor". Alguna vez Frank Lloyd Wright, el padre de la moderna arquitectura americana, fue llamado a declarar como testigo en un proceso. El secretario del tribunal le pidió que dijera su nombre y ocupación. Respondió: "Soy Frank Lloyd Wright, el mejor arquitecto del mundo". Después, un amigo le afeó esa respuesta, que le pareció vanidosa, si no es que soberbia. Él se defendió: "¿Y qué querías que hiciera? Había jurado decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad". Pues bien, aunque en el panorama nacional haya pocas cosas que están bien: si alguien se propone decir la verdad sobre el México de la actualidad dirá que este país es hoy por hoy una sentina. La sentina es una cavidad situada en la parte más baja de los barcos, por la parte de proa. Ahí caen las aguas pestilentes, y pululan las ratas y otras alimañas. El diccionario añade al definir la palabra: "sentina: Lugar lleno de inmundicias y maloliente. Sitio donde abundan los vicios y se propagan". No mentirá quien diga que el obradorismo ha hecho de nuestro país una sentina. Casos como el de Rocha Moya son sólo un botón de muestra para ilustrar el ámbito de ilegalidad, corrupción e impunidad que instauró el cacique de la 4T. Congelarle a Rocha las cuentas bancarias es agua de borrajas, fruslería, nimiedad, siendo que debería estar en una cárcel, ya de México, ya de Estados Unidos, por sus probados vínculos con la delincuencia organizada. He aquí otro dolor de cabeza para la Presidenta Sheinbaum, sobre quien sigue pesando la sombra fatal del caudillo. (¡Bófnos!). Pita Amor escribió: "En el fondo de un pozo, / refugio de lo negro y de lo inmundo, / un estéril sollozo / pasea vagabundo. / Adentro de ese pozo está mi mundo". Llamemos a las cosas por su nombre. Adentro de un pozo semejante está hoy nuestro país, por los vicios públicos que se han enseñoreado de él. Duele decirlo, pero el temor de caer en lo melodramático no debe impedir que brille el majestuoso resplandor de la verdad. (Otra vez ¡bófonos!). Sebilio es enormemente gordo y pesado. Cuando viaja en avión, el jet tiene que irse por carretera. En la tina de baño le pide a su mujer: "Lávame la espalda". Responde ella: "Mejor te lavo la Suburban". La otra noche hizo el amor con su esposa en la tradicional posición del misionero. Le dijo (a su esposa, no al misionero): "Muévete". Contestó la señora: "Pos bájate". Cuidemos nuestro peso. No seamos como el protagonista del cuento. Sus amigos le dicen "El dólar", porque el peso le vale madre. Don Algón, salaz ejecutivo, sacó de su cartera dotes de seductor y se amarteló con una complaciente damisela para pasar el fin de semana en un hotel de playa. Llegados a la recepción la presentó como su esposa. El encargado preguntó: "¿Quieren cama king size o matrimonial?" Don Algón se volvió hacia su acompañante: "¿Qué prefieres, mi vida?". Respondió ella: "Lo que usted guste, señor". El atildado cliente se dirigió al frutero del carrito: "¿Cuánto cuesta ese melón?". Le informó el hombre: "250 pesos". "¡250 pesos por un melón! -exclamó, indignado, el señor-. ¡Métaselo ya sabe dónde!". (Se ve que no era tan atildado). Respondió el del carrito: "Imposible, caballero. Ya traigo ahí una sandía de 500 pesos'. FIN.

El gobernador Esteban Villegas, cuatro años después, vuelve a colocar en la agenda el quebranto financiero del estado que atribuye al exgobernador José Rosas Aispuro. De acuerdo con sus números, la cifra habría pasado de 38 mil a 42 mil millones de pesos. Sin embargo, en la recta final de su mandato, recurre al pasado para esquivar sus responsabilidades por las finanzas actuales, que acumulan señalamientos.

En sus declaraciones, recién llegado al cargo, el mandatario justificó que el arranque de su administración sería muy complicado, dado el estado de las finanzas recibidas, alardeando de que se investigaría hasta sus últimas consecuencias y los responsables responderían ante la justicia por el desfalco.

No obstante, durante todo este tiempo y prácticamente en el ocaso de su gobierno, solamente hay un exfuncionario detenido, a quien le han cargado ocho sentencias condenatorias, que suman 54 años de prisión y apenas 137 millones de pesos en sanciones y obligaciones económicas, mientras el verdadero artífice, el exsecretario de Finanzas Arturo Díaz Medina, continúa evadido.

El problema es que el quebranto heredado -si es que lo hay- no puede convertirse en justificación de lo que se está haciendo mal hoy. Y es que, como se recordará, a inicios de noviembre trascendió una circular de Finanzas sobre un déficit superior a 4 mil 600 millones de pesos, aunado a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

La reciente entrega de la Cuenta Pública 2025 de la ASF, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardiel, volvió a poner bajo escrutinio los pendientes del gobierno actual, encabezado por Esteban Villegas Villarreal.

La Auditoría Superior de la Federación reportó observaciones por más de 43 millones de pesos en recursos educativos federales, concentrados en el Instituto Duranguense de Educación para Adultos, y 43.9 millones de pesos sin registro de entrega en medicamentos del programa IMSS-Bienestar.

Además, la administración arrastra antecedentes de observaciones millonarias en el manejo de recursos federales que alcanzaron 846.2 millones de pesos en 2023 y otros 416.6 millones en 2024. En conjunto, más de mil 262 millones que fueron señalados por la autoridad fiscalizadora y que el gobierno no ha podido solventar.

La deuda estatal aumentó 29.5 por ciento durante los primeros tres años de esta administración y supera los 11 mil millones de pesos. Se han tenido que contratar créditos con instituciones bancarias para cubrir insuficiencias de liquidez, mientras el Gobernador reconoce adeudos cercanos a mil millones de pesos con proveedores, en tanto que no hay transparencia sobre cómo se han administrado estos recursos.

Culpar al pasado puede explicar parte de las dificultades, pero no resuelve el déficit actual ni justifica la opacidad sobre los recursos presentes. Con restricciones presupuestales, nuevos créditos, proveedores pendientes de pago y observaciones de auditoría, el Ejecutivo parece caer en la rancia estrategia de culpar de todo al pasado con cortinas de humo.

EN LA BALANZA.- Aunque la pobreza laboral disminuyó en Durango, todavía alcanza al 30.7 por ciento de la población; es decir, tres de cada diez personas no ganan lo suficiente para adquirir la canasta alimentaria. Además, el ingreso laboral real cayó 3.4 por ciento en un solo trimestre, mientras sectores como el agropecuario registraron fuertes retrocesos. Los datos son del INEGI y muestran que el crecimiento de la masa salarial no ha sido suficiente para traducirse en bienestar generalizado. La recuperación económica sigue siendo desigual y el verdadero reto no es solo generar empleos, sino garantizar salarios que permitan vivir con dignidad.

X: @Vic_Montenegro