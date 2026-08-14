'El Güino' y 17 personas más son vinculados a proceso por varios delitos en Torreón

A una semana de que se ejecutara un intenso operativo en la ciudad de Torreón, Coahuila, y se detuviera a Ernesto "N", alias "El Güino", este viernes 14 de agosto autoridades de aquel estado informaron que ya se ha vinculado a proceso junto con otras 17 personas.

De acuerdo a la información compartida por El Siglo de Torreón, tras las audiencias previstas para estos detenidos, un Juez de Control emitió esta resolución debido a que se les vincula con diversos delitos; además deberán permanecer en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Varonil de Torreón en lo que avanzan las investigaciones.

Para los 17 hombres se otorgó un plazo de tres meses para las averiguaciones complementarias, mientras que para "El Güino" se estableció un plazo de cuatro meses.

El Juez manifestó que los vinculados a proceso estarían involucrados en varios delitos, como: violencia contra miembros de seguridad, amenazas, cohecho y usurpación de funciones.

¿Quién es "El Güino"?

Ernesto "N" es un empresario de la región Laguna, entre Durango y Coahuila, vinculado a la empresa de productos lácteos Chilchota.

También, se le conoce por ser el sobrino de la exalcaldesa de Gómez Palacio Leticia Herrera Ale. Sin embargo, se ha relacionado con algunos candidatos y funcionarios de varias administraciones.