El hartazgo social como factor electoral

Las elecciones intermedias celebradas el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos dejaron una lección política importante: el descontento social puede convertirse en un factor determinante en las urnas. Los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso, imponiéndose a los republicanos y representando un revés para el presidente Donald Trump. Entre los factores que explican el resultado destacan el incremento del costo de vida, la inconformidad económica y la percepción de que el gobierno no estaba respondiendo a las necesidades de la población.

Al igual que en Estados Unidos, los ciudadanos duranguenses enfrentan una serie de problemas ante los cuales buena parte de la clase política parece mantenerse indiferente. ¿Podría el hartazgo ciudadano convertirse también en un factor determinante para las elecciones locales de 2027 y 2028?

Durango enfrenta desafíos económicos que no pueden ignorarse. De acuerdo con los indicadores de México, ¿cómo vamos?, durante el segundo trimestre de 2026 la entidad registró un crecimiento económico anual de apenas 0.3%. La pobreza laboral pasó de 29.6% a 31.9%, mientras que la informalidad laboral aumentó de 51.2% a 55.5%. Además, la productividad laboral se ubicó en 199 pesos por hora, por debajo de los 223 pesos del promedio nacional.

Estos números describen una realidad que merece atención: una economía con dificultades para generar condiciones de prosperidad, empleos formales y mejores ingresos para sus habitantes.

A este escenario se suma la presión fiscal. En el municipio de Durango, los impuestos locales han aumentado sin que la ciudadanía perciba beneficios tangibles que se reflejen en el desarrollo de la capital.

El problema no radica exclusivamente en cobrar impuestos. Los gobiernos necesitan ingresos para cumplir con sus obligaciones. La verdadera discusión consiste en determinar si la carga tributaria es proporcional, si existe capacidad económica para soportarla y, sobre todo, si los recursos recaudados se traducen en mejores servicios, infraestructura y calidad de vida.

Cuando una familia paga más, un comerciante enfrenta mayores costos y una empresa encuentra menos incentivos para invertir, mientras la ciudadanía no percibe mejoras en su entorno, comienza a cuestionarse el sentido de esa relación entre contribuyente y gobierno.

El riesgo político aparece cuando la inconformidad deja de ser individual y se convierte en una percepción colectiva de abandono, falta de oportunidades y ausencia de resultados.

Sin embargo, el hartazgo por sí solo no garantiza una alternancia. Para que se transforme en una decisión electoral necesita organización, información y alternativas ciudadanas creíbles.

Por ello, Durango necesita activar una participación social permanente, no solamente durante los procesos electorales. Lamentablemente, son pocos los organismos empresariales y profesionales que alzan la voz frente a los problemas que afectan a la sociedad. La participación de estos sectores es fundamental para construir una agenda pública que trascienda los intereses partidistas y coloque el desarrollo económico y el bienestar ciudadano en el centro de la discusión.

Las elecciones de 2027 y 2028 serán oportunidades para evaluar a quienes gobiernan y a quienes aspiran a hacerlo.

Al final, la ciudadanía no debería votar únicamente por colores o siglas partidistas, sino por resultados, propuestas y compromisos verificables.

Los gobiernos deben entender que los impuestos no son un cheque en blanco y que la paciencia ciudadana tampoco es ilimitada.

El voto es, finalmente, la herramienta más poderosa que tiene una sociedad para reconocer los resultados de un gobierno o cobrarle la factura por sus decisiones.