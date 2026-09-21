El impacto de la IA en las elecciones

El comportamiento no programado por parte de los últimos modelos de inteligencia artificial ha encendido señales de alerta desde hace algunas semanas, al grado que los líderes de las principales empresas de inteligencia artificial han pedido analizar como desacelerar el avance de estos modelos y así dar tiempo al análisis de los peligros que implica este avance tecnológico para la humanidad.

El hecho más importante de alerta sucedió hace algunos meses, cuando agentes de inteligencia artificial decidieron, por sí mismos, realizar acciones para las cuáles no estaban programados, como por ejemplo, mentir para ocultar sus verdaderas intenciones y así lograr sus "objetivos".

Si usted estimada lectora, estimado lector, tiene un tiempo disponible para buscar las referencias en internet, le esperan momentos de asombro ante lo que parece ser la trama de una novela de ciencia ficción, pero que, lamentablemente, ya sucedió y tiene a mucha gente de la industria de inteligencia artificial muy preocupada.

¿Qué tiene que ver todo esto en la realidad política del país? Por ahora, puede ser que no nos sintamos directamente afectados, pero eventualmente los efectos serán visibles. En esta entrega quiero centrarme en los posibles efectos que pueden tener los últimos modelos de inteligencia artificial el desarrollo de las campañas electorales del año entrante, ya que, creo, impactará en las condiciones de equidad, las cuáles serán cada vez más difíciles de mantener debido a la desinformación que puede prevalecer.

Además de todos los demás riesgos para la vida democrática de nuestro país, desde los flujos de dinero ilegal en las campañas hasta la intervención del crimen organizado en las jornadas electorales, ahora es necesario identificar y prevenir, en lo posible, los riesgos asociados a la utilización de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de campañas y durante la propia jornada electoral.

Advirtiendo a usted que las ideas aquí expresadas son solamente hipótesis y eventualmente la evidencia para nuestro país podrá corroborarlas o invalidarlas, creo que el ecosistema de inteligencia artificial tendrá efectos en la equidad de las próximas campañas electorales.

Desde hace pocos años, las herramientas de inteligencia artificial facilitan la producción de contenido audiovisual que puede utilizarse como parte de las campañas negras y para desinformar al electorado con la finalidad de incidir en los resultados de una elección.

Esto ya sucedió en Eslovaquia en 2023, cuando se difundió un audio falso hecho con estas herramientas incidió en los resultados electorales de ese año.

Dada la facilidad para elaborar materiales audiovisuales en plataformas de inteligencia artificial, un posible escenario es que las campañas "negras" en contra de candidatas y candidatos tengan niveles sin precedente en el país, lo que afectará la equidad en la contienda y va a poner a prueba la capacidad del INE para actuar en contra de quienes distribuyen estos materiales en las redes sociales e internet.

Imagine usted, estimada lectora, estimado lector, un escenario hipotético: la recién inaugurada comisión del INE para evaluar que las y los candidatos no tengan vínculos con el crimen organizado, da por buena una fotografía o un audio elaborado con estas tecnologías ya que las capacidades técnicas de que dispone no son suficientes para determinar, en el tiempo que tiene para hacerlo, que es la evidencia es falsa y, en consecuencia, niega el registro de esa persona.

Cuando en este escenario hipotético, eventualmente se confirme que la evidencia presentada es una falsificación, la violación a los derechos políticos de la persona y el daño a su reputación estarán consumados, paradójicamente, en acciones realizadas por la misma autoridad encargada de velar por su cumplimiento.

X: @jesusmenav