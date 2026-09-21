El IMSS investiga 5 muertes de bebés

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó este domingo el fallecimiento de cinco recién nacidos que eran atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 de Durango, caso que ya es investigado por autoridades de la institución.

A través de una tarjeta informativa fechada este 20 de septiembre, el Seguro Social dio a conocer que realiza una revisión clínica y epidemiológica para determinar las circunstancias particulares de cada uno de los fallecimientos.

La institución confirmó además que, durante la vigilancia realizada en el hospital, fue identificada una bacteria, aunque hasta el momento no se ha establecido que ésta sea responsable de las cinco muertes.

Según el IMSS, el microorganismo detectado es sensible a los antibióticos que habitualmente se encuentran disponibles en el hospital. "Sin embargo, con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos. La revisión continúa", señaló la institución.

El Instituto Mexicano del Seguro Social no ha informado públicamente si la bacteria fue encontrada en los recién nacidos que perdieron la vida.

Ante lo ocurrido, fueron implementadas medidas de contención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, como el aislamiento de casos y la restricción de nuevos ingresos, además de una limpieza y desinfección exhaustivas de las instalaciones.

También se mantiene vigilancia sobre los contactos y se han realizado cultivos de seguimiento.

De acuerdo con el reporte del IMSS, dichos estudios han resultado negativos hasta el momento y, al corte de este domingo 20 de septiembre, no se habían identificado nuevos pacientes sospechosos.

CINCO MUERTES EN POCOS D?AS

El IMSS confirmó los cinco fallecimientos registrados en un periodo de cinco días: tres recién nacidos murieron el martes 15 de septiembre, otro el viernes 18 y el quinto durante el sábado 19.

Familiares de pacientes habían solicitado información sobre lo sucedido dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y conocer si los casos podían tener alguna relación entre sí.

La confirmación del IMSS establece ahora que existe una investigación clínica y epidemiológica en curso, pero todavía no determina una causa común para las cinco defunciones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que mantendrá la vigilancia epidemiológica en coordinación con las autoridades sanitarias y aseguró que proporcionará acompañamiento a las familias de los recién nacidos fallecidos.

Asimismo, indicó que dará a conocer nuevos avances conforme cuente con información verificada sobre las causas de los fallecimientos y que autoridades y funcionarios del nivel central permanecerán en Durango para supervisar las investigaciones.