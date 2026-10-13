¿El INE tocará tu puerta en Durango? Estas son las fechas y cómo identificar a su personal

Durante las próximas semanas, algunos hogares de Durango recibirán la visita de personal del Instituto Nacional Electoral (INE). Si alguien se presenta en tu domicilio, hay fechas y elementos de identificación que conviene conocer antes de responder.

La actividad corresponde a la Verificación Nacional Muestral 2026, un ejercicio para evaluar los registros electorales. Las visitas se distribuirán en dos etapas, entre octubre y noviembre.

También te puede interesar: ¿Estás afiliado a un partido sin saberlo? Así puedes revisarlo en el INE y presentar una queja

¿Cuándo serán las visitas y qué preguntarán?

Del 16 al 31 de octubre se aplicará la Encuesta de Cobertura. Mediante un cuestionario se preguntará cuántas personas viven en la casa, cuántas están inscritas en el Padrón Electoral y si tienen credencial para votar.

Después, del 1 al 15 de noviembre, la Encuesta de Actualización verificará si las personas seleccionadas siguen viviendo en el domicilio registrado y si sus datos están actualizados.

No se visitarán todas las casas: la selección se realiza al azar.

¿Cómo identificar al personal del INE?

Las personas visitadoras llevarán chaleco con el logotipo del INE y gafete oficial, que permitirá verificar digitalmente su identidad.

Para resolver dudas, el instituto ofrece atención gratuita en INEtel: 800 433 2000.

¿Qué son el Padrón Electoral y la Lista Nominal?

El Padrón Electoral reúne la información de las personas que han solicitado su credencial para votar. La Lista Nominal incluye a quienes están inscritos y cuentan con una credencial vigente.

Esa diferencia explica por qué no basta con conocer cuántas personas han realizado el trámite: también interesa saber quiénes tienen el documento vigente. Son registros relacionados, pero cumplen funciones distintas dentro de la organización electoral.

La Verificación Nacional Muestral forma parte de los mecanismos que utiliza el INE para evaluar ambos registros, junto con otros procesos de revisión y estudios sobre su consistencia.

También te puede interesar: ¿Tu nombre tiene un error en el acta de nacimiento? Así puedes solicitar una corrección

¿Qué pasará con tus respuestas?

La información tendrá uso estadístico y los resultados se publicarán sin datos personales. El INE llamó a colaborar a quienes resulten seleccionados.