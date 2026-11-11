El laberinto de la corrupción en el INE

Por años, el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) se erigió como la joya de la corona de una supuesta evolución democrática mexicana. Un bastión ciudadano diseñado para blindar las elecciones y los votos de las tentaciones y las manos del poder gubernamental en turno, que hoy está en tela de juicio por presuntos actos de corrupción.

La reciente denuncia penal presentada por los propios consejeros del INE ante la Fiscalía General de la República, en la que exigen investigar una década de presuntas redes de corrupción, tráfico de influencias, peculado y cohecho, quiebra la narrativa de pureza institucional con la que esta institución fue concebida.

Esta investigación judicial de amplio alcance, que pretende rastrear anomalías a lo largo de diez años, sacude los cimientos del arbitraje electoral al incluir en la misma ecuación la gestión de Guadalupe Taddei y el tramo final de la era de Lorenzo Córdova. El caso, sin duda, es políticamente sísmico, al abarcar ambas administraciones.

Y es que el conflicto trasciende la simple disputa partidista y revela un problema estructural profundo: la vulnerabilidad del dinero público en las áreas de contratación, tecnología y proveeduría, sin importar el color del arbitraje en turno.

La respuesta inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum, al confirmar que la FGR aún evalúa la formalización de la carpeta de investigación, sitúa al gobierno federal en una posición de calculada distancia, pero también de máxima expectativa. Para la llamada Cuarta Transformación, este escenario es un arma de doble filo.

Por un lado, la mandataria refuerza su narrativa de que el INE requería una cirugía mayor debido a supuestos excesos y opacidad. Por el otro, pone a prueba la autonomía real de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, obligada a procesar el caso con rigor técnico, y no como un garrote político en plena coyuntura de reformas constitucionales.

El verdadero peligro que enfrenta la democracia mexicana en este laberinto no es la fiscalización en sí -la cual es sana y necesaria-, sino la instrumentalización del lodo. Si la FGR dilata el proceso o lo convierte en un espectáculo de filtraciones mediáticas, podría terminar por asfixiar la confianza ciudadana en las próximas elecciones.

En ese contexto, la delgada línea entre la legítima rendición de cuentas y el desmantelamiento reputacional del árbitro es el espacio donde se juega el futuro de la estabilidad política del país. El Instituto Nacional Electoral no puede apelar a su carácter autónomo para exigir impunidad. Ninguna institución debe ser intocable.

No obstante, para desarticular sus redes de corrupción interna se requieren cirujanos, no verdugos. Corresponde a la FGR demostrar que la ley se aplica para limpiar los procesos, y no para colonizar los órganos independientes. De lo contrario, la justicia electoral será la primera víctima de una guerra en la que los ciudadanos terminaremos perdiendo el control de nuestras propias instituciones.

EN LA BALANZA.- La preocupación del sector empresarial en Durango por el avance de las adicciones en los centros de trabajo es legítima, particularmente cuando se reconoce que alrededor del 20 por ciento del personal podría estar involucrado en esta problemática y que incluso se han perdido trabajadores que no lograron recuperarse. Sin embargo, resulta contradictorio que, mientras los empresarios endurecen controles y promueven programas de rehabilitación, no exista la misma exigencia hacia las autoridades para combatir el problema desde su origen: la venta y distribución de drogas. De poco servirán estos esfuerzos si las calles siguen ofreciendo condiciones para que las adicciones se reproduzcan.

X: @Vic_Montenegro

Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche dice a veces cosas que me ponen a pensar.

Eso no me gusta nada. El vino es para alegrar, para recordar, para amar, pero no para pensar. Anoche mi amigo dijo:

-En ocasiones siento la tentación de no llamarme ya cristiano, y en su lugar decirme franciscano. Cristo, siendo Dios, tenía con frecuencia rasgos muy poco divinas, como maldecir a una higuera, azotar con ira a unos prójimos después de predicar el amor al prójimo, o llamar "raza de víboras" a quienes disentían de él, y amenazarlos con un fuego eterno. De ahí la oración que antes decíamos: "Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor". San Francisco de Asís, en cambio, era manso y humilde. Amaba a todas las criaturas. Jamás habrá una oración que diga: "San Francisco, aplaca tu ira", etcétera.

Las palabras de mi amigo me provocaron pensamientos inquietantes. Ahora pienso que no debo pensar.

¡Hasta mañana!...