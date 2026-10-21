'El laberinto del fauno' regresa a los cines por su 20 aniversario

A dos décadas de convertirse en una de las películas más reconocidas del cine fantástico contemporáneo, “El laberinto del fauno”, del cineasta mexicano Guillermo del Toro, regresó a las salas de cine de México para celebrar su 20.º aniversario.

Desde esta semana, la cinta vuelve a la pantalla grande a través de Cinépolis, con exhibiciones en más de 300 complejos del país y versiones restauradas que buscan acercar su universo visual tanto a quienes la descubrieron en 2006 como a nuevas generaciones.

El reestreno representa una nueva oportunidad para reencontrarse con una historia que trascendió las fronteras del género fantástico gracias a su combinación de imaginación, horror y drama histórico. La celebración incluye una restauración en resolución 4K y una versión convertida a 3D, procesos supervisados por Del Toro para conservar la esencia visual de una obra que mantiene su fuerza narrativa veinte años después de su lanzamiento original.

ENTRE LA FANTASÍA Y CRUELDAD

Ambientada en la España de 1944, durante la posguerra civil y bajo el régimen franquista, la película sigue a Ofelia, interpretada por Ivana Baquero, una niña que se traslada junto con su madre embarazada a un puesto militar dirigido por su padrastro, el capitán Vidal, encarnado por Sergi López.

En medio de un entorno marcado por la violencia, el autoritarismo y la represión, Ofelia descubre un antiguo laberinto en el que se encuentra con una misteriosa criatura conocida como el Fauno. Este personaje le revela que podría ser una princesa de un reino subterráneo y le encomienda tres pruebas que deberá superar para recuperar su lugar de origen.

A partir de ese encuentro, la narración construye dos mundos que se entrelazan constantemente: el de la brutal realidad que rodea a la protagonista y el universo fantástico poblado por criaturas extraordinarias, desafíos y peligros. Lejos de presentar la fantasía como una simple escapatoria, Del Toro la utiliza para explorar la resistencia, la inocencia, la desobediencia y la capacidad de imaginar frente a circunstancias extremas.

El reparto también cuenta con las actuaciones de Maribel Verdú, Doug Jones, Álex Angulo y Roger Casamajor. A ellos se suma el trabajo de un equipo creativo que contribuyó a consolidar la identidad estética del filme, entre ellos el director de fotografía Guillermo Navarro, el diseñador de producción Eugenio Caballero y el compositor Javier Navarrete.

HUELLA EN EL CINE

Desde su estreno en 2006, “El laberinto del fauno” se convirtió en uno de los títulos fundamentales de la filmografía de Guillermo del Toro y en una referencia internacional para el cine fantástico en lengua española. Su propuesta destacó por integrar elementos de los cuentos oscuros con una historia política e histórica, sin perder de vista el desarrollo emocional de su protagonista.

La película también demostró que el género fantástico podía abordar temas complejos sin renunciar a una identidad visual poderosa. Sus criaturas, escenarios, maquillaje y diseño de producción construyeron un universo reconocible que permanece entre las imágenes más emblemáticas de la carrera del director mexicano.

El reconocimiento de la industria llegó con fuerza en 2007, cuando obtuvo tres premios Oscar: Mejor Fotografía, para Guillermo Navarro; Mejor Dirección de Arte, para Eugenio Caballero y Pilar Revuelta; y Mejor Maquillaje, para David Martí y Montse Ribé. Además, recibió nominaciones en las categorías de Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Guion Original y Mejor Banda Sonora Original.

Su impacto no se limita a los premios. Con el paso de los años, la cinta se ha convertido en un referente del cine fantástico, narrativas de posguerra y representación de la infancia en contextos violentos. También consolidó el reconocimiento internacional de Del Toro como un realizador capaz de combinar mundos imaginarios con conflictos profundamente humanos.

REGRESO A LA PANTALLA GRANDE

Para este aniversario, la restauración en 4K permite recuperar detalles de la imagen original, mientras que la conversión a 3D ofrece una nueva forma de apreciar la profundidad de los escenarios, las texturas y el diseño de las criaturas. La actualización técnica estuvo supervisada por el propio Del Toro, con el propósito de preservar las decisiones artísticas que dieron personalidad a la película. Así, la historia conserva su montaje original pero mejora la experiencia visual.