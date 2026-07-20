El millonario castigo de Estados Unidos a ‘El Mayo’ Zambada: Le impone confiscación de 15 mil mdd

Ismael “El Mayo” Zambada recibió este lunes uno de los castigos económicos más severos impuestos por la justicia de Estados Unidos contra un líder del narcotráfico. Además de ser sentenciado a cadena perpetua, una corte federal ordenó una confiscación por 15 mil millones de dólares, una cifra que supera cualquier monto fijado anteriormente en un caso de este tipo.

La resolución fue emitida por un tribunal federal en Nueva York como parte del proceso penal contra el histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, considerado durante décadas uno de los principales operadores del tráfico internacional de drogas hacia territorio estadounidense.

El caso de Zambada se convierte en un precedente por el tamaño de la sanción económica, la cual incluso rebasa la que anteriormente fue impuesta a Joaquín "El Chapo" Guzmán tras su condena.

Cifra histórica

Los 15 mil millones de dólares establecidos por la corte no representan dinero asegurado o recuperado por las autoridades, sino una estimación sobre las ganancias que la organización criminal habría obtenido a lo largo de años mediante el tráfico de drogas.

Esta determinación busca que el gobierno estadounidense pueda reclamar bienes, cuentas bancarias, propiedades, empresas y cualquier otro activo que sea identificado como producto de actividades ilícitas vinculadas con el grupo criminal.

Esto significa que las investigaciones financieras podrían continuar durante años con el objetivo de localizar recursos que permitan hacer efectiva, al menos de forma parcial, la confiscación ordenada por el tribunal.

¿Qué pasará con los bienes?

Los recursos que logren ser recuperados pasarán a formar parte de los fondos administrados por el gobierno de Estados Unidos, los cuales son utilizados para financiar investigaciones, operaciones de seguridad y otros programas contemplados por las leyes de ese país.

Antes de que se emitiera la sentencia, familiares de víctimas atribuidas al Cártel de Sinaloa intentaron participar en el procedimiento con la intención de reclamar parte de los bienes que pudieran ser confiscados.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses determinaron que no contaban con la base jurídica necesaria para intervenir directamente en ese proceso, por lo que la petición fue rechazada.

Cierra una era

Durante décadas, "El Mayo" Zambada fue señalado como uno de los principales responsables de coordinar el envío de cocaína, metanfetamina, fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, consolidando una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

Con la sentencia, las autoridades estadounidenses no solo buscaron imponer la máxima pena de prisión, sino también golpear las finanzas de la organización mediante la mayor confiscación económica ordenada hasta ahora en un caso relacionado con el narcotráfico.