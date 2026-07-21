El Monzón mexicano provocará tormentas muy fuertes y posibles inundaciones, ¿cuándo y dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó a la población que se acerca un fenómeno natural llamado "monzón mexicano". ¿Qué es?

Alrededor de cuatro días el país sufrirá lluvias muy fuertes, granizo, inundaciones, oleajes de más de tres metros y ondas de calor que podrán superar los 45 °C.

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¿Entre qué días se manifestará el monzón mexicano?

Será a partir del día martes 21 hasta el viernes 24 de julio del presente año. Este fenómeno está acompañado de tormentas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento y ondas de calor que afectarán el noroeste del país.

Pronóstico del clima para los próximos tres días

El pronóstico contempla precipitaciones de hasta 75 mililitros, además de temperaturas de 45 °C, vientos de hasta 70 kilómetros por hora y un oleaje de tres metros en la costa occidental de la península de Baja California, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas atmosféricas y una onda tropical.

21 de julio

Se pronostican lluvias fuertes entre 50 y 75 mililitros en:

Este y noreste de Sonora.

Oeste y noroeste de Chihuahua.

Sur de Michoacán.

Suroeste y costa de Guerrero.

Sur de Jalisco.

Colima.

Suroeste del Estado de México.

Sur de Chiapas.

Además, se prevén intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tabasco solamente se anticipan lluvias aisladas.

22 de julio

Lluvias muy fuertes en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, que podrán alcanzar desde 50 a 75 milímetros.

Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México y Chiapas registrarán precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros.

Mientras que en la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican chubascos.

23 de julio

Las lluvias tendrán una mayor concentración en los siguientes estados:

Oeste y sur de Nayarit.

Oeste de Jalisco.

Sureste de Guerrero.

Suroeste de Oaxaca.

Costa de Chiapas.

Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Colima y Michoacán tendrán lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Mientras que en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos.

24 de julio

La lluvia se desplazará hacia el centro y el sur de Sinaloa, el norte y sur de Nayarit, hacia el oeste y el noroeste de Jalisco.

Habrá lluvias fuertes en Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Tabasco tendrán chubascos.

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Onda Tropical No. 20

​Recorrido: Avanzará entre miércoles y jueves sobre el sureste y la península de Yucatán (Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas).

El viernes será absorbida por una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur, aún no es un ciclón tropical.

​Onda de calor y temperaturas extremas

​Dará inicio Miércoles 22 de julio.

​Estados más afectados: Baja California, Baja California Sur, Sonora y norte de Sinaloa.

​Temperaturas máximas: Con valores superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora. Temperaturas de 40 a 45 °C en BCS, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

​Vientos fuertes

​Pico de intensidad (miércoles): Rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas y el istmo de Tehuantepec.

​Riesgos: Posible caída de árboles y anuncios publicitarios.

​Oleaje elevado

​Zonas críticas: Costa occidental de la península de Baja California, con olas de 2 a 3 metros entre miércoles y jueves.

​Otras costas: Litorales del Pacífico (de Sinaloa a Chiapas) registrarán oleaje de 1 a 2.5 metros.

​Riesgos principales por lluvias