El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que la obra del puente vehicular Francisco Villa aún tiene pendientes aspectos legales y financieros; y dijo que se prevé instalar luminarias porque el tramo superior es peligroso durante la noche .

Señaló que el puente se volvió a recarpetear luego de que expertos le comentaran que el concreto hidráulico quedó mal , lo que implicará reparaciones constantes.

“El concreto hidráulico como lo pusieron está mal puesto. Está como en cuadros y entonces tuvieron que echarle una capa de asfalto para que pudiera ser viable. Y entonces ahora cada rato vamos a tener que estar parchando los puentes Francisco Villa, cada vez que se lastime el asfalto, cuando si lo estás haciendo de concreto hidráulico, pues es como debe ser como La Salle o como los Puentes Gemelos, para que te duren 50 años sin necesidad de meterle nada. Pero no he podido terminar, porque todavía hay un tema legal”, indicó.

Asimismo, indicó que hay un reclamo del constructor que asegura que se le deben alrededor de 100 millones de pesos por argumentos como el tiempo que mantuvo parado el material, pero se considera improcedente porque el Gobierno del Estado pagó en su momento lo que se tenía que cubrir.

Y dijo que se prevé que antes del 15 de diciembre se instalen luminarias, ya que como está, es peligroso.