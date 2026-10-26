'El Resplandor', clásico del cine de terror, será proyectada en octubre, ¿qué día estará?

Considerada una de las películas más emblemáticas del cine de terror psicológico, El Resplandor (1980), dirigida por Stanley Kubrick, regresará a la pantalla grande como parte de una programación especial dedicada a este género, que durante décadas ha cautivado a distintas generaciones de espectadores.

Basada en la novela homónima de Stephen King, la cinta es reconocida por su inquietante atmósfera, sus escenas memorables y la actuación de Jack Nicholson, elementos que la han convertido en una referencia del séptimo arte.

A más de cuatro décadas de su estreno, continúa siendo objeto de análisis por su narrativa, simbolismos y particular estilo cinematográfico.

¿De qué trata ‘El Resplandor’?

La historia sigue a Jack Torrance, un escritor que acepta trabajar como cuidador de un hotel aislado durante el invierno, acompañado de su esposa Wendy y su pequeño hijo Danny. Lo que inicialmente parece una oportunidad para encontrar tranquilidad y concentrarse en su trabajo pronto se transforma en una experiencia perturbadora.

Conforme transcurren los días, el aislamiento comienza a afectar la estabilidad mental de Jack, mientras su hijo experimenta extrañas visiones relacionadas con el oscuro pasado del hotel. La tensión aumenta progresivamente hasta desencadenar una serie de acontecimientos que ponen en peligro a la familia.

¿Cuándo y dónde verla?

La Cineteca de Durango será el escenario de esta proyección el próximo martes 27 de octubre, a las 16:30 horas, como parte de su cartelera especial del mes, que reúne diferentes producciones relacionadas con el suspenso, el misterio y el terror.

La exhibición de El Resplandor se suma a otras películas contempladas en la programación de octubre, entre ellas El Hechizo y La autopsia de Jane Doe, que tendrán funciones durante los últimos días del mes.