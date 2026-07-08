El Siglo: 33 años de vida, de periodismo y de valor

EL SIGLO DE DURANGO

El Siglo de Durango cumple hoy 33 años de vida y lo hace en medio de un panorama muy complejo en nuestro estado, con una economía en declive, con un panorama de seguridad enrarecido y bajo un constante asedio gubernamental que busca impedir nuestro trabajo diario.

Desde luego que estas condiciones no son nuevas, pues El Siglo ha enfrentado estos obstáculos constantemente a lo largo de su historia; la diferencia es que hoy los embates vienen de diferentes frentes, orquestados por las fobias personales de funcionarios de segundo nivel que ya tienen pie y medio fuera. Ante este escenario, El Siglo se ha dedicado a hacer lo que mejor sabe: periodismo. Un legado que don Antonio de Juambelz y Bracho logró consolidar, primero en La Laguna con El Siglo de Torreón y luego en Durango, con El Siglo de Durango.

Ejercer el periodismo de manera profesional en estos tiempos no es sencillo, primero, por los riesgos que conlleva en el tema de seguridad y, segundo, por los constantes cambios que hay en el mundo de la información, que nos obliga a estar innovando en busca de más lectores, más anunciantes y más clientes. Entendemos a quienes se quejan por los anuncios que aparecen en nuestras versiones digitales y que suelen ser molestos, pero esa publicidad nos permite seguir vigentes y mantener nuestra libertad editorial en lugar de estar sometidos a los intereses de aquellos que creen que la libertad de expresión está sujeta a la sumisión. Por ello pedimos comprensión.

La preferencia de los lectores en nuestras plataformas impresas y digitales es lo que nos permitirá seguir haciendo nuestro trabajo y luchando desde nuestra trinchera, realizando el periodismo que Durango necesita para salir, contribuir a salir de este enorme "bache" que parece nunca terminar. A ustedes, quienes leen, ven y escuchan diariamente El Siglo, solo nos queda darles las gracias, pues en la tierra del gran periodista Francisco Zarco no muchos pueden presumir de resistir y hacer buen periodismo en busca de la defensa de nuestra comunidad.

Aquí estamos y aquí seguiremos. El Siglo se fortalecerá, como lo ha hecho en las últimas tres décadas, siendo un referente de seriedad, profesionalismo y periodismo de investigación. Y todo, siempre, gracias y por ustedes, nuestros lectores. ¡Gracias!

Atte. La Dirección