L A reciente denuncia pública de la escritora mexicana Ximena Santaolalla ha vuelto a colocar en el centro del debate una de las tragedias más ocultas y persistentes de nuestras sociedades: el abuso sexual infantil. En una entrevista concedida a medio español El País, la autora relató que fue víctima de abusos sexuales sistemáticos por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, desde los cinco hasta los catorce años de edad. Según su testimonio, las agresiones ocurrieron de manera cotidiana durante aproximadamente nueve años, al grado de que ella estima haber sufrido alrededor de 2.500 episodios de abuso.

Lo más estremecedor de su relato no es únicamente la duración del daño, sino la normalización que el abuso llegó a adquirir dentro de la vida cotidiana de una niña. Santaolalla describió cómo aquellas agresiones se integraron a su rutina diaria, mientras el silencio familiar y social terminaba funcionando como una barrera de protección para el agresor.

La escritora ha explicado que hizo público el nombre de su presunto agresor porque llegó a la convicción de que el silencio favorece la impunidad y porque temía que otras niñas y niños pudieran encontrarse en situación de riesgo.

El caso de Santaolalla encuentra un inquietante paralelo en la experiencia de la cantante Sasha Sokol. Durante años, Sokol denunció que cuando tenía 14 años sostuvo una relación con el productor Luis de Llano, quien entonces tenía 39 años y ocupaba una posición de autoridad e influencia decisiva sobre su carrera artística. Lo que durante mucho tiempo algunos intentaron presentar como una historia romántica fue reinterpretado muchos años después por los tribunales bajo una perspectiva de protección de la infancia y reconocimiento de las profundas asimetrías de poder existentes entre una adolescente y un adulto

La importancia de este caso radica no solo en el reconocimiento del daño sufrido por Sasha Sokol, sino también en el precedente jurídico que generó. En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la condena civil contra Luis de Llano y respaldó medidas de reparación, reconociendo que los hechos produjeron una afectación a la dignidad, integridad y desarrollo de la cantante. Además, el fallo fortaleció la idea de que las víctimas de abuso sexual infantil pueden buscar justicia incluso décadas después de ocurridos los hechos.

Aunque los contextos de Santaolalla y Sokol son distintos, ambos testimonios comparten elementos fundamentales. En los dos casos aparece una figura adulta con poder, prestigio o influencia. En ambos, la víctima era menor de edad. En ambos, el silencio prolongado estuvo alimentado por el miedo, la confusión, la desigualdad de poder y la normalización social de conductas abusivas. Y en ambos, la verdad emergió muchos años después, recordándonos que las heridas de la infancia no desaparecen simplemente porque pase el tiempo.

Las estadísticas demuestran que estos casos no son excepciones aisladas. Según estimaciones publicadas por UNICEF en 2024, una de cada ocho sufrieron violaciones o agresiones sexuales antes de cumplir los 18 años.

Aún más inquietante es otro dato destacado por UNICEF: gran parte de estos abusos son cometidos por personas conocidas y de confianza para los menores, precisamente en los espacios donde deberían sentirse más seguros. Esta realidad explica por qué tantos casos permanecen ocultos durante años. El agresor no suele ser un extraño; frecuentemente es un familiar, un tutor, un maestro, un entrenador, un líder religioso o una figura de autoridad que utiliza su posición para manipular, intimidar y silenciar.

Por ello, resulta indispensable transformar la manera en que la sociedad aborda este problema. La prevención exige educación sexual adecuada para niñas, niños y adolescentes; capacitación para docentes y profesionales; sistemas de denuncia accesibles; atención psicológica especializada; marcos jurídicos eficaces; acompañamiento a las víctimas y una cultura que crea y escuche a quienes se atreven a hablar.

El abuso sexual infantil no es un fenómeno marginal. No es una rareza ni un conjunto de casos aislados que aparecen ocasionalmente en los titulares. Es una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas y cuyo verdadero tamaño permanece oculto precisamente porque el miedo, la vergüenza y la impunidad siguen beneficiando a los agresores, quienes desde mi parecer se alejan de su condición de dignidad humana al cometer estos execrables actos.

La lección que dejan los testimonios de Ximena Santaolalla y Sasha Sokol es contundente: el silencio no protege a las víctimas; protege a los victimarios. Por ello, debe hacerse un llamado enérgico a utilizar todas las herramientas disponibles para enfrentar este infame flagelo: la ley, la educación, la denuncia, la investigación periodística, la atención psicológica, las políticas públicas, la solidaridad social y la valentía colectiva. El abuso sexual infantil es un monstruo mucho mayor de lo que suele admitirse, y precisamente en su ocultamiento reside una de las condiciones que le permiten seguir existiendo. Nombrarlo, visibilizarlo y combatirlo sin concesiones constituye una obligación moral de toda sociedad que aspire a llamarse justa.