El T-MEC no se va a terminar el 1 de julio: CSP

Tras la segunda ronda de conversaciones de México con Estados Unidos sobre el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "les fue muy bien" a los integrantes de la delegación mexicana encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aclaró que "no es que el 1 de julio se vaya a acabar el Tratado si Estados Unidos decide algo".

"No es que el 1 de julio se vaya a acabar el Tratado si Estados Unidos decide algo. Sino que cambia el proceso de revisión", comentó la Mandataria federal.

En el Salón Tesorería exhibió un video de Ebrard en el que expuso cómo le fue en Washington, donde se tocaron temas como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.

"México presentó sus puntos de vista, presentó también sus propuestas. Tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte (...). Hay quien ha preguntado si se termina el 1 de julio, fecha prácticamente para marcar el inicio de la revisión formal del Tratado", explicó el Secretario.

El jueves pasado concluyó la segunda ronda de conversaciones, en la que se abordaron temas en materia de reglas de origen, agricultura, seguridad e industria automotriz.