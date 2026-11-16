El tablero de Morena Durango a los cuatro distritos federales

En Durango, Morena está próximo a dar a conocer los nombres de quienes serán designados como Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para los cuatro distritos electorales federales. Más adelante, conforme avance el proceso electoral, esos perfiles se convertirán en las y los candidatos del partido a las cuatro diputaciones que corresponden al estado.

En el distrito 01, el regidor Iván Gurrola Vega hizo público su registro. También se conoció la inscripción de la diputada local Cynthia Montserrat Hernández y de los legisladores Héctor Herrera Núñez y Otniel García Navarro, quienes difundieron sus respectivas inclusiones al proceso interno a través de redes sociales y medios de comunicación.

La actual diputada federal por esa demarcación, Marta Olivia García Vidaña, también ha sido mencionada de manera recurrente en los corrillos morenistas como posible aspirante a la reelección. Por ello, no se descarta que haya formalizado su registro para buscar nuevamente el distrito 01.

Para el distrito 02 figura el síndico municipal de Gómez Palacio, Juan González, considerado un perfil clave en el ayuntamiento. De haber formalizado su inscripción, partiría con amplias posibilidades, pues es visto como una de las figuras más fuertes de la 4T en la región, solo detrás de la alcaldesa Betzabé Martínez, y como uno de los activos políticos de mayor influencia en la zona.

Otro nombre que cobra fuerza por el 02 es el del diputado local por el distrito 10, Alejandro Mata Valdez, quien sí confirmó su registro al proceso interno. Su trabajo y estructura territorial en la Laguna de Durango lo colocan entre los perfiles con probabilidad de alcanzar la candidatura. En el plano de la política interna, mantiene una línea de lealtad y respaldo al liderazgo de la presidenta Sheinbaum.

En las elecciones de 2024, Mata Valdez obtuvo más del 54 por ciento de los votos y fue el candidato más votado de los 15 distritos locales. Su distrito incluye la zona rural de Gómez Palacio. Desde el Congreso del Estado, como representante de los laguneros, ha sostenido una postura firme para exigir que se atienda el histórico rezago presupuestal de la región frente a la capital del estado.

En el distrito 03 confirmaron su registro el profesor Óscar García Barrón y la diputada local Georgina Solorio. El primero cuenta con amplia presencia territorial y conocimiento del campo duranguense. La segunda, originaria de Lerdo, ha mantenido cercanía a las causas de los habitantes del territorio y una firme postura de oposición, factores que podrían favorecer su posicionamiento en las encuestas.

El distrito 04 concentra aspirantes con trayectorias diversas: el exdiputado priista Luis Enrique Benítez Ojeda; el vocero estatal de Morena, Milton Eloir López Córdova; el exdirigente priista Gustavo Lugo, y la maestra Patricia Ortega, quien ocupó la diputación federal por esa demarcación en 2018 y busca regresar a San Lázaro. También se registró la regidora Marisol Carrillo.

Finalmente, en Durango la diversidad de perfiles anticipa una contienda interna compleja. Las encuestas deberán ordenar aspiraciones y corrientes, mientras la dirigencia administra las expectativas de quienes no resulten favorecidos. Inscribirse no equivale a ganar el proceso ni garantiza una candidatura. En ese contexto, el reto será que la selección se perciba como legítima y evitar que las diferencias se trasladen a la campaña en forma de fractura interna.

EN LA BALANZA.- El amparo concedido por un juez federal confirma que el retiro del monumento ecuestre de Francisco Villa, no podía resolverse mediante decisiones unilaterales ni ocurrencias. La inconformidad ciudadana y la intervención de la Fundación Montoya de la Cruz obligaron a llevar la disputa al terreno legal, donde ahora las autoridades deberán detener cualquier intento de desmantelar o trasladar la obra, al menos de manera temporal. El patrimonio artístico, cultural e histórico de Durango no es propiedad del gobierno ni está sujeto al capricho de nadie. El fallo todavía no es definitivo, pero representa un freno necesario y un llamado de atención: antes de mover una pieza emblemática de la ciudad, se requiere respeto a su valor.

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