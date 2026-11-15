El voto norteamericano y sus consecuencias Historias de la creación del mundo

E L primer martes de noviembre, día en el que los estadounidenses tuvieron la oportunidad de renovar a sus congresistas, senadores y gobernadores, fue marcado por una ola azul que graficó la amplia victoria del partido Demócrata sobre el oficialista partido Republicano, significando esto un duro y doloroso revés para Donald Trump. ¿Beneficiará esto a la relación bilateral con Estados Unidos? El tiempo nos lo habrá de decir.

La sociedad norteamericana se manifestó en las urnas. Se cansó del discurso populista y supremacista del MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo). Reprobó el terrorismo en contra de los migrantes a través del ICE, pero sobre todo, los ciudadanos del vecino país del norte se irritaron porque se les tocó el bolsillo.

La guerra que la Administración Trump le declaró a Irán ha sido, además de absurda, larga y costosa. La gasolina subió 38.3% y el diésel 66.9%; se encareció la vida. Se estima que cada hogar promedio perdió 2,400 dólares de su poder adquisitivo.

Otro factor que influyó fue el desgaste de la figura de Donald Trump. Días antes de los comicios el polémico presidente se dirigió a los votantes y les solicitó "Voten como si yo estuviera en la boleta". Y al parecer lo hicieron de esa forma y le propinaron una paliza.

Los demócratas recuperaron lo que habían sido bastiones republicanos como Texas y Kansas. Obtuvieron además 255 asientos en la Cámara de Representantes y gobernarán en 29 de los 50 estados.

La derrota en las urnas y la pérdida de las mayorías en el Senado y en el Congreso disminuirán de manera considerable el poder de Trump.

Sin embargo, no llegará la cosa al extremo para que se le considere, como dicen los gringos, un lame duck (pato cojo), que es como llaman a un presidente cuya autoridad, influencia política y capacidad de acción están fuertemente disminuidas.

Es muy probable que el inquilino de la Casa Blanca se parapete a través de vetos y decretos para frenar iniciativas demócratas que considere van en contra de sus objetivos.

Por otro lado, ha decidido promover a Stephen Miller, uno de sus asesores más radicales que ha dado muestras del desprecio que siente por nuestro país, como su jefe de gabinete (Chief of Staff).

Por lo que toca a las repercusiones que tendrá la victoria del partido Demócrata para México, de entrada hay que hacer notar que golpeará a la industria que exporta equipos de cómputo, que se ha convertido en el principal rubro de exportaciones a Estados Unidos.

Y es que uno de las principales lema de campaña de los demócratas es evitar la expansión de los llamados data centers o centros de datos por el consumo masivo de energía, el gasto y contaminación de agua que requieren para su funcionamiento, los niveles de ruido que generan, además de los pocos empleos directos que generan en las comunidades en donde se asientan.

Otra visión tiene el analista Heinke Buchter del influyente semanario alemán Die Zeit, que en su texto titulado "Los demócratas tampoco son nuestros amigos", abre perspectivas favorables para México y Canadá, a través del T-MEC y que incluso Trump podría presentar como un logro suyo el fortalecimiento de la zona de libre comercio norteamericana.

Veremos qué sucede, pero de entrada un Donald Trump debilitado representa un gran alivio para varias naciones y para un poco más de la población estadounidense.

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Después de muchos mareos, muchas investigaciones, muchas dudas y muchos años, Charles Darwin se decidió por fin a publicar sus libros sobre el origen de las especies y del hombre.

El Señor está siempre muy ocupado regulando la marcha de los astros por el universo, pero los libros del inglés causaron tal revuelo que se dio tiempo para leerlos.

El Espíritu le preguntó:

-¿No te molestó ese Darwin?

-¡Cómo me va a molestar! -exclamó el Señor-. ¡Es el primer hombre que me entiende!

¡Hasta mañana!...