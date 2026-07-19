Elementos federales refuerzan seguridad en Zacatecas tras hallazgo de cuerpos de 10 personas

David Monreal, obernador de Zacatecas, dio a conocer a través de sus redes sociales el reforzamiento del operativo de seguridad en la entidad, con más de 400 elementos de fuerzas federales y estatales.

El menaje, publicado este domingo, tiene lugar un día después de que se encontraron los cuerpos de 10 personas en tres municipios de la entidad , entre ellos el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, y dos funcionarios de Fresnillo.

"Con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad tras los hechos recientes, en el Cuartel General de la 11/a. Zona Militar, se llevó a cabo el reforzamiento operativo con el despliegue de más de 400 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas". "Estos elementos pertenecen a la Fuerza de Tarea Regional de la 5.ª Región Militar y a la Fuerza de Reacción Territorial de la Guardia Nacional. La coordinación entre instituciones continúa para garantizar la paz y la seguridad de las y los zacatecanos", publicó.

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La noche del sábado se dio a conocer la identidad de las víctimas