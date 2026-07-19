¿Quién es el duranguense que fue identificado entre los 10 cuerpos hallados en Zacatecas?, esto sabemos

Luego del hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas, la noche de este sábado se confirmó la identidad del mismo número de víctimas; entre los hoy occisos, hay un duranguense. ¿Quién es? Esto sabemos.

Autoridades de aquella entidad, detallaron que del total de víctimas, al menos dos eran funcionarios públicos del municipio de Fresnillo.

Durante la jornada del sábado, Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario general del gobierno de Zacatecas, declaró al final de la sesión del Grupo de Inteligencia Operativa, realizada por dichos hechos violentos, que hasta ese momento y de manera preliminar, nueve personas ya estaban identificadas.

"Estamos en condiciones de informar que nueve de los cuerpos que fueron localizados esta mañana, han sido ya identificados. Ocho son originarios de Zacatecas y uno de Durango", detalló Reyes Mugüerza durante la tarde del sábado 18 de julio.

Horas después, ya por la noche, la Fiscalía General de Zacatecas actualizó los detalles sobre la identificación de cuerpos y se afirmó que ya habían sido reconocidas las 10 víctimas.

¿Quiénes son los fallecidos?

Destaca que, entre los fallecidos se encuentra el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdéz.

También fueron hallados los cuerpos sin vida de Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, exregidor del municipio de Canatlán, Durango; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero municipal de Fresnillo; los empresarios fresnillenses José Armando Ledezma Campos y Armando Ledezma Aguirre; Juan Carlos Berumen Guerrero, propietario de un bar; Fernando Robles de la Torre, constructor; Jesús Daniel Rivera Sandoval, relacionado con la Feria de Fresnillo; y José Ángel Valdez Rivera, ganadero.

¿Quién es Andrés Vázquez Gurrola, duranguense asesinado en Zacatecas?

Andrés Vázquez Gurrola era un reconocido abogado, con residencia en el municipio de Canatlán, Durango.

El abogado formó parte del Cabildo canatlense en el trienio 2022-2025. Integró la comisión de Gobernación, Normatividad y Legislación, también de la comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos, entre otras.

Fue dirigente del Movimiento Territorial en Canatlán, asumió el cargo el 14 de marzo de 2020.

En septiembre de 2020, renunció al Partido Revolucionario Institucional y a la dirigencia de Movimiento Territorial (MT).