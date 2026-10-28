Eligen en el INE a su presidenta interina

La consejera electoral Blanca Yassahara Cruz García fue electa este martes por sus pares como presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, tras la renuncia de Guadalupe Taddei al cargo, en medio de señalamientos de presunta corrupción.

La decisión de los consejeros del INE llega luego de que el lunes la Cámara de Diputados recibió la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del organismo responsable de organizar las elecciones en el país.

"El Instituto Nacional Electoral es mucho más que su Presidencia", dijo Cruz García en conferencia de prensa, en la que anunció una revisión de los cargos directivos y confirmó tres renuncias dentro del organismo.

Detalló que dejaron sus puestos los responsables de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y el área de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

"Se trata de abrir una etapa de renovación de responsabilidades con pleno apego a la ley y garantizando la continuidad operativa de este instituto", afirmó.

Además, anunció que el INE colaborará con las investigaciones sobre posibles irregularidades, mediante su órgano interno de control y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una revisión amplia de los contratos y el uso de recursos públicos del INE, tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala como en la de su antecesor, Lorenzo Córdova, ante los señalamientos de presuntas irregularidades y conflictos de interés relacionados con proveedores.

"Lo importante es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación, no solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido", afirmó.

[M?XICO 2A]