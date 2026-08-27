Ellos son los detenidos y el armamento asegurado en operativo de Durango | FOTOS 

A meses de que se llevron a cabo los primeros operativos federales en Durango donde decomisaron varias armas y hubo detención de personas, esta semana se registró uno nuevo en la plaza comercial Paseo Durango.

La movilización comenzó desde la tarde, intensificando su curso cerca de las 17:00 horas, cuando un helicóptero del Ejército Mexicano empezó a sobrevolar por la zona, a la par varias unidades de esta corporación y Guardia Nacional arribaban al estacionamiento.

Esto generó que las personas que se encontraban al interior del imueble y cerca de este se alarmaran, pues elementos ingresaron a la plaza buscando a su objetivo.

Un primer reporte daba a conocer que se aseguró una camioneta estacionada en el lugar y se detuvo a una persona más.

Testigos lograron captar el momento exacto en que se realizaba este operativo, mismo que no se conocieron las cifras hasta este 27 de agosto.

Revelan fotos de los detenidos y lo asegurado

El Gabinete de Seguridad confirmó este jueves un importante aseguramiento en Durango, aunque no se especifica si todo fue durante este operativo en la plaza comercial.

La información señala que en total fueron cuatro personas detenidas , sin que se dieran a conocer sus identidades. Entre lo asegurado está:



6 armas largas



3 armas cortas



12 granadas



600 cartuchos



22 cargadores



600 dosis de metanfetamina



4 vehículos



Tras conocerse la información, las autoriades revelaron las fotos de los detenidos.