Ellos son los otros sancionados por EU; estarían ligados a 'Mayito Flaco' y el Cártel de Sinaloa

Este martes 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre nuevas sanciones a personas y entidades que están relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Uno de los más importantes es Ismael Zambada Sicairos, alias "Mayito Flaco" , quien es identificado como líder de la facción "Los Mayos" perteneciente a esta organización.

Según se explica en el comunicado, esta medida no permitirá que ningún "capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero" esté fuera del alcance de las autoridades del Tesoro.

"Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier actor del cártel que amenace nuestra seguridad", agregan.

Sin embargo, lo que llamó la atención en esta información es que entre la lista compartida hay algunos funcionarios que forman parte de alguna administración.

Cortesía: Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

¿Quiénes son los otros sancionados?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente a este Departamento, señala que se trata de 21 personas y 25 entidades, las cuales se mantienen estrechamente ligadas a Zambada Sicairos.

Entre ellos están:

Hildegardo Gastelúm García ("Aldo)

Jorge Luis Mendoza Uriarte ("Guero Chompas")

Francisco Javier Mendoza Uriarte (Francisco)

Lorenzo Castillo Maldonado (Castillo)

Alfonso Arzate García ("Aquiles") - redesignado

Rene Arzate García ("La Rana") - redesignado

Pedro Humberto Martínez Rodríguez ("Gordo Flubber")

Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio ("El Cabezón")

Franklin Ernesto Huezo Hernández ("El Ranchero")

Ilia Elizabeth Feliz Rivera (Felix)

Omar Guadalupe Ayon Diza (Ayon) - identificado como exesposo de Feliz, asesinado en 2023

Marco Antonio Moreno Gómez Santelices (Moreno)

Carlos Villela Gómez Santelices (Villela)

Jerónimo Javier Vera Ayala (Jerónimo Vera)

Jorge Mario Vera Ayala (Jorge Vera)

Juan José Ponce Félix ("El Ruso" y/o Jesús Alexandro Sánchez Félix)

Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres) - identificado como exesposo de la gobernadora de Baja California

Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres)

Pedro Ariel Mendivil García (Mendivil) - identificado como exdirector de Seguridad Pública de Mexicali

Rafael Buenrostro Martin (Buenrostro)

José Ángel Rivera Zazueta (Rivera Zazueta) - redesignado

Diosvany Samuel Chapotin Villalba (Chapotin)

La mayoría de estos se encontrarían "operando" en el estado de Baja California, que hace frontera con Estados Unidos.

Cortesía: Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Cortesía: Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Carlos Alberto Torres desmiente su participación en el Cártel de Sinaloa

Tras conocerse esta información, el exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, emitió un video-comunicado hablando sobre la situación y asegurando que no tiene nada que ver como los señalamientos.