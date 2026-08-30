Emma Coronel reporta suspensión de su cuenta de TikTok; ofrecía suscripciones de 52 dólares

La cuenta de TikTok en la que Emma Coronel reunía a más de un millón de seguidores y ofrecía contenido exclusivo mediante suscripciones fue suspendida, según informó la propia creadora de contenido. Tras el bloqueo, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán recurrió a un perfil alterno para continuar en contacto con su comunidad.

¿Qué dijo Emma Coronel sobre la suspensión?

Coronel dio a conocer lo ocurrido el viernes 28 de agosto y expresó su molestia porque, según su versión, TikTok no le explicó qué había provocado la medida.

La también modelo aseguró que procura respetar las reglas de la aplicación. Durante una transmisión con el creador de contenido Cañita, explicó que habían enviado correos al equipo de soporte para conocer los motivos del bloqueo y buscar una solución.

Reaparece desde una cuenta alterna

Su reaparición ocurrió en otro perfil; no significa que haya recuperado la cuenta suspendida. Según lo reportado, todavía esperaba respuesta del soporte.

Desde @emmacoronellive, Coronel compartió lo sucedido y agradeció el respaldo de quienes comenzaron a seguirla nuevamente. El perfil principal acumulaba alrededor de 1.4 millones de seguidores, mientras que la cuenta alterna ya superaba los 114 mil, de acuerdo con la cobertura publicada por Infobae el 29 de agosto.

Ofrecía suscripciones de 52 dólares mensuales

Antes del bloqueo, Coronel utilizaba TikTok para realizar transmisiones en vivo, participar en las llamadas “batallas” y ofrecer una suscripción de 52 dólares mensuales para acceder a contenido exclusivo.

Además de las suscripciones, su actividad incluía interacciones en vivo en las que los usuarios podían enviar regalos virtuales.

La suspensión afecta así al perfil donde había concentrado su audiencia y desarrollado estas actividades. Sin embargo, no se ha precisado públicamente qué ocurrirá con las suscripciones vinculadas a esa cuenta.

¿Por qué bloquearon su cuenta?

Hasta el momento, no hay una causa confirmada públicamente. Aunque la medida coincidió con cuestionamientos sobre los ingresos obtenidos mediante transmisiones y donaciones, no se ha acreditado que estos hayan motivado la suspensión.

Tampoco existe confirmación suficiente para afirmar que la cuenta fue eliminada definitivamente o que TikTok rechazó su apelación. Por ahora, Coronel continúa utilizando el perfil alterno mientras busca una respuesta sobre el bloqueo de su cuenta principal.