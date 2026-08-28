Emma Coronel abre suscripciones en TikTok; ¿cuánto cuesta el contenido exclusivo?

Emma Coronel, recientemente ha habilitado en sus sus redes sociales en donde sus seguidores pueden suscribirse para acceder a contenido exclusivo. Además, la creadora de contenido realiza vídeos en vivo frecuentemente y participa en las llamadas "batallas" de TikTok.

Coronel cumplió una condena en Estados Unidos después que se declarara culpable de cargos relacionados con conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero; luego de haber recuperado su libertad en septiembre de 2023, actualmente permanece bajo un periodo de supervisión el cual llegaría a su fin en 2027.

¿A cuánto dinero pueden ascender las ganancias en TikTok?

Por medio de una entrevista para el medio Latinus, Salvador Mejía, abogado especializado en lavado de dinero, señala que existe un vacío respecto a poder supervisar de las donaciones que reciben influencers y creadores de contenido. Y es que el tema adquirió una dimensión adicional debido a sus antecedentes judiciales.

Esto explicó Salvador Mejía, sobre las donaciones en redes sociales:

“Tenemos un vacío y prueba de ello es que es un hecho sabido que influencers están siendo fondeados por delincuencia organizada por dos razones. La primera es lavar dinero, efectivamente, porque no hay ninguna regulación en México que esté monitoreando esto; y lo segundo es generar un producto de publicidad”, describió.

El especialista en su explicación, indicó que una posible operación irregular podría verse fragmentada en numerosos depósitos de menor monto, al provenir de diferentes cuentas, practica a la que se le conoce como "pitufeo", lo que se dificulta seguir el rastro completo del dinero recibido.

¿Cuánto cuesta la suscripción de la cuenta de Emma Coronel en TikTok?

Coronel aseguró que el objetivo de sus transmisiones se vio influenciado después de buscar ayuda profesional, al experimentar problemas emocionales tras recuperar su libertad, de acuerdo con su testimonio se le habría recomendado por parte de profesionales la salud mental el mantenerse ocupada.

“Entré a hablar con mi psiquiatra y con mi psicólogo y me dijeron que me tenía que empezar a hacer cosas que me sacaran de mi rutina, a ver qué me motivaba, porque estaba cayendo como en depresión... Empecé a hacer live y empecé a sentirme como con amistades, otro tipo de amistad cortés. Me empezó a gustar, me empecé a distraer”, declaró en sus transmisiones de TikTok.

Actualmente la suscripción para contenido exclusivo en su cuenta de TikTok de Emma Coronel, se encuentra a un precio de 52 dólares mensuales (aproximadamente 886 pesos mexicanos); las ganancias recibidas pueden generar miles de pesos mensualmente con apenas menos de 30 seguidores suscritos.