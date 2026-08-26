¿Algo lujoso? Emma Coronel confiesa cuál fue el regalo más grande que le dio 'El Chapo' | VIDEO

En los últimos días Emma Coronel, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán y ahora creadora de contenido, se ha vuelto viral, luego de que durante una transmisión en vio confesara parte de su vida a lado del exlíder del Cártel de Sinaloa.

A través de la plataforma "Kick", la exreina de belleza y los influencers "Lonche de huevito" y "Wilito" se sentaron a comer y platicar sobre su vida, desde donde nació, cómo conoció a su esposo, hasta de su paso por la prisión en Estados Unidos.

Pese a que la transmisión dura más de una hora, los internautas han logrado restacar pequeños clips con confesiones de Coronel, entre ellas cómo fue su boda con Guzmán Loera en Durango, y cuál fue el regalo más grande que le dio estando juntos.

Las respuestas a ambas incógnitas han sorprendido a varios y han permitodo conocer más de la modelo.

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¿Un regalo lujoso? Esto dice Emma Coronel

Durante esta entrevista, algunos usuarios comenzaron a hacer varias preguntas, una de las que más se repetía era la de "¿qué es lo más caro que le regaló (El Chapo)?" , por lo que Emma decidió sincerarse.

Aunque al inicio pensó en decir una cosa, se retractó y aseguró que lo más fue una casa , pues eso es "de caballeros", según dijo "Lonche de huevito".

"¿Lo más caro monetariamente? Yo creo que en mi cumpleaños un jueguito... no, pues yo creo que una casa, no? Sí la casa", confesó.

El influencer agregó que este "regalo" es uno de los más importantes y que todo "esposo debe dar", sobre todo si tienen hijos en común.

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¿Cómo se conocieron Emma y Joaquín?

De acuerdo a lo que cuenta la modelo, ambos se conocieron durante una celebración en su rancho, La Angostura, Durango.

Mientras ella bailaba con un hombre, "El Chapo" también lo hacía con una mujer, sin embargo, cuando se paró la música ambos se vieron y luego él la invitó a bailar.