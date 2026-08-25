El último día libre de 'El Chapo': Así fue la Operación Cisne Negro que logró capturarlo en Sinaloa

Tras estrenarse la película de "La Captura" sobre cómo fue arrestado Joaquín "El Chapo" Guzmán en Sinaloa en 2016, muchas dudas han surgido con lo real que ocurrió ese día.

La producción está basada en hechos reales, construida bajo las cónicas periodísticas de Héctor de Mauleón y los testimonios de los dos policías federales que lograron la detención aquel 8 de enero.

Sin embargo, más allá de esto, en aquel estado ya se estaba llevando a cabo una operación por parte de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina , la cual fue nombrada Operación Cisne Negro.

Durante un largo día, estos elementos realizaron las estrategias y maniobras específicas para la captura de Guzmán Loera, que hasta hoy siguen siendo nombradas.

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Así fue la Operación Cisne Negro del 2016

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, tan solo un año después de que "El Chapo" había escapado del Altiplano a través de un túnel que construyó de su celda hasta una casa cercana.

Desde entonces la planeación para su recaptura comenzó a nivel federal y no fue hasta el 8 de enero cuando varias unidades de la Marina se trasladaron hasta ese estado.

Según las notas periodísticas de aquel día, los marinos ingresaron a las 04:00 horas a un domicilio que ya había sido rastreado y vigilado anteriormente.

Al interior se encontraban varios hombres que formaban parte del grupo criminal de "El Chapo" y esto derivó en un intenso enfrentamiento armado entre ellos y la Marina.

Mientras esto ocurría, Guzmán Loera y Jorge Iván Gastélum, alias "El Cholo Iván" y mano derecha del exlíder del Cártel de Sinaloa, escapaban del lugar a través de un "narcotúnel" ubicado en esa propiedad.

Marinos inician Operativo Cisne Negro en Sinaloa | Foto: Redes Sociales.

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Los marinos localizaron este atajo, sin embargo, tras hacer la revisión no lograron encontrar a ninguno de los dos.

En ese enfrentamiento lograron detener a tres hombres y dos mujeres, así como una persona abatida; no obstante, hay otros datos que aseguran fueron cinco escoltas de "El Chapo" los que perdieron la vida.

La operación quedó grabada por una cámara corporal de los elementos y los clips comenzaron a ser difundidos en medios nacionales.

Mientras la Marina continuaba su plan para lograr dar con el paradero de ambos fugitivos, estos escapaban a través de un drenaje pluvial, pero ese día las lluvias en Los Mochis habían sido intensas, por lo que los obligó a salir de este.

Aunque no se especifica cuánto tiempo pudieron haber pasado ahí dentro, el llenado de agua en este espacio los obligó a salir por la alcantarilla de una zona y luego robar al menos dos vehículos para trasladarse de un punto a otro.

Luego de tomar el último vehículo, fueron interceptados por policías federales que habían escuchado el reporte de una unidad robada, la misma en la que viajaban Joaquín y "El Cholo".

"El Chapo Guzmán" y "El Cholo Iván" detenidos por policías federales | Foto: Redes Sociales.

Pese a que les ofrecieron dinero para poder escapar, los agentes decidieron rechazar la propuesta y trasladar a ambos fugitivos a un motel cercano.

Una vez resguardados en el lugar, se informó a la Marina sobre el hecho y tras un despliegue de unidades terrestres y aéreas, llegron a lugar para detener al narco mexicano.

La operación tuvo una duración de casi seis horas y al frente se encontraba el Vicealmirante Marco Antonio Ortega Siu, quien era jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina en ese entonces.

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¿Por qué "Operación Cisne Negro"?

El nombre de este plan fue elegido en 2015, cuando se llevaba a cabo otro operativo para capturar a Guzmán Loera y ocurrió un cateo en el Rancho Los Ciruelos, de su propiedad.

Ahí, las autoridades aseguraron varios animales exóticos, entre ellos cisnes negros, que según investigaciones periodísticas, eran las aves "favoritas" de "El Chapo".

Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", es recapturado en Sinaloa. | Foto: Redes Sociales.

Esta operación es única y no se ha vuelto a repetir para ninguna de las persecuciones de integrantes de grupos criminales en México.