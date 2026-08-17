Así era el hotel donde fue resguardado ‘El Chapo’ Guzmán tras ser capturado en Sinaloa en 2016

La captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, estuvo marcada por una presecución que inició en un domicilio y terminó en una carretera, luego de que el entonces líder del Cártel de Sinaloa intentara escapar por el sistema de drenaje pluvial. Tras ser localizado y detenido, pasó sus últimos minutos antes de ser trasladado a la Ciudad de México en una habitación de hotel.

El operativo, conocido como “Cisne Negro”, fue desplegado durante las primeras horas de aquel viernes por elementos de la Marina y otras corporaciones, que habían localizado a Guzmán Loera en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Las Palmas, en Los Mochis.

Escapó por una alcantarilla

Al darse cuenta de la presencia de autoridades, “El Chapo” consiguió salir del inmueble a través de un túnel conectado con el sistema de drenaje, acompañado por Orso Iván Gastélum Cruz, conocido como “El Cholo Iván”.

Ambos lograron salir por una alcantarilla y, todavía en ropa interior, emprendieron la huida a bordo de vehículos que habían conseguido durante su escape. Sin embargo, su intento por mantenerse fuera del alcance de las autoridades duró poco.

Luego de que una conductora reportar el robo de su vehículo, agentes federales ubicaron la unidad mientras circulaba por la carretera Los Mochis-Navojoa. En ese punto fueron detenidos Guzmán Loera y su acompañante.

Tras su captura, ambos fueron llevados a un hotel de la zona, donde estuvieron bajo resguardo de las fuerzas federales mientras se organizaba el traslado de ‘El Chapo’ hacia la Ciudad de México.

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La habitación donde pasó sus últimos minutos de libertad

El lugar al que fue llevado Joaquín Guzmán Loera fue el Hotel & Suites Doux, ubicado sobre la carretera a San Miguel, a la altura del kilómetro 3 del tramo Los Mochis-Navojoa.

En este lugar, “El Chapo” permaneció en la habitación 51, donde fue fotografiado poco después de la detención. Las fotos muestran al narcotraficante sentado sobre la cama, con manos esposadas y una camisa blanca de tirantes muy sucia.

La habitación del hotel tenía una cama cubierta con un edredón en tono beige, además de dos burós y lámparas de cada lado. En una de las paredes también se encontraba un cuadro con la imagen de una mujer.

Muchos de estos elementos quedaron registrados en las fotografías tomadas las horas después de la captura.

Hotel con estancias de seis, 12 y 24 horas

En ese momento, el Hotel & Suites Doux funcionaba bajo esquemas que permitían rentar habitaciones por periodos de seis, 12 o 24 horas.

Así luce actualmente el Hotel Doux. Foto: Google Maps, 2025.

Así lucía el hotel en diciembre de 2015, un mes antes de la captura de "El Chapo". Foto: Google Maps, 2015.

Reportes publicados después de la captura señalaban que las habitaciones más económicas tenían un costo cercano a los 350 pesos, pero el hotel tenía distintas categorías de alojamientos.

El hotel contaba además con servicios como estacionamiento privado, restaurante, piscina, conexión a internet y áreas recreativas. También permitía el acceso de mascotas.

El alojamiento tenía habitaciones sencillas, dobles y suites de mayor categoría, entre ellas algunas cuyo precio alcanzaba hasta los cinco mil pesos.

Aunque no existe información que establezca cuánto tiempo permaneció “El Chapo” en el inmueble, la habitación pasó a formar parte de la historia de una de las capturas más conocidas de México.