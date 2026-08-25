Emma Coronel REVELA cómo fue su boda con 'El Chapo' Guzmán en Durango | VIDEO

La esposa de uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados, y que actualmente se encuentra tras las rejas, ha revelado cómo fue que transcurrió en verdad su unión matrimonial. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo al respecto y coincidirá con las historias que envuelven su relación? Aquí te lo contamos.

¿Confesión en vivo?

Recientemente, la modelo Emma Coronel Aispuro se ha presentado en su nueva etapa como streamer en la plataforma digital Kick, esto tras formar parte de una transmisión en vivo en compañía de otros creadores de contenido, reconocidos como Guillermo Peña, alias ‘Willito’ y Víctor Ordóñez ‘Lonche de huevito’ , la cual duró aproximadamente 5 horas y alcanzó más 13 mil visualizaciones.

En dicha transmisión, la exreina de belleza realiza varias revelaciones respecto a su vida personal con el criminal Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, desde cómo fue que lo conoció, hasta su boda, que tuvo lugar en la entidad federativa duranguense , desmintiendo la versión de los hechos que se han publicado a través de los años en los medios y las series televisivas relacionadas directamente con dicho personaje.

De igual forma, también expresó el repudio que le genera la cobertura mediática de su historia, puntuando que ‘cualquier persona cree tener el derecho de hablar sobre ella’. Añadió a su desagrado que, cada vez que llegaba a ver fragmentos de las series y películas centradas en el capo, sentía bastante ‘cringe’ (término usado para referirse a la pena ajena), y prefería evitar la molestia de ver todo lo relacionado con el medio.

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¿Cómo ocurrió la boda?

Antes de siquiera concebirse la idea del casamiento entre ambos, Coronel relato la curiosa anécdota de cómo fue que ella y Guzmán se conocieron; menciona que, en aquel entonces, tenía 17 años de edad cuando asistió a un baile para un concurso de belleza relacionado con la Feria Regional del Café y la Guayaba , que tuvo lugar en el municipio de Canelas. En un momento del evento, ambos quedaron de frente mientras ella sonreía debido a que estaba bailando con un amigo suyo que era homosexual, no obstante, ‘El Chapo' lo interpretó como una señal de interés y con ello la invitó a bailar.

Más tarde, el día 02 de julio de 2007, terminó por contraer nupcias con el narcotraficante en una ceremonia privada en un rancho de difícil acceso en el poblado de La Angostura, localizado en el municipio antes mencionado del estado de Durango ; la cual, según lo contado por Emma, no hubo presencia de músicos reconocidos, políticos o integrantes relacionados con el crimen organizado. La boda se produjo el mismo día en el que ella cumplió la mayoría de edad, mientras que Guzmán Loera contaba con 50 años.

Esta versión de los hechos contrasta con lo publicado por los medios previamente; como ejemplo de ello, según la periodista Emily Palmer, por medio de una entrevista publicada en el año 2023, indica que, luego de la boda, las calles de Canelas se llenaron de música y fiesta durante un total de 3 días consecutivos. Sin embargo, Emma Coronel no abordó nuevamente dicho caso en la transmisión, recalcando lo privado que fue el evento.