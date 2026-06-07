Jornalero resulta herido de bala mientras trabajaba en una comunidad de Canelas

Un joven permanece hospitalizado en la ciudad de Durango luego de sufrir una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego cuando se encontraba trabajando en una zona rural del municipio de Canelas.

El ingreso al Hospital General 450 se registró durante la mañana de este sábado 6 de junio, donde fue identificado como Jesús Barraza Juárez , originario del municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con la información recabada por agentes investigadores, el lesionado señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas del viernes, mientras realizaba labores en unas parcelas ubicadas en la localidad Mesa de Guadalupe.

Según su versión, caminaba por el área de trabajo cuando repentinamente sintió una fuerte lesión en la pierna derecha. Al revisarse, observó que presentaba una herida sangrante, sin percatarse de quién pudo haber realizado el disparo.

Tras resultar lesionado, el joven fue trasladado inicialmente al hospital de Canelas, donde recibió las primeras atenciones médicas antes de ser enviado al Hospital Integral de Santiago Papasquiaro debido a la gravedad de la lesión.

Posteriormente, los médicos determinaron que requería atención especializada, por lo que fue canalizado al Hospital General 450 de la capital duranguense para continuar con su tratamiento.

La valoración médica estableció que presenta una fractura expuesta de fémur en la pierna derecha provocada por el impacto del proyectil, por lo que permanece internado y en espera de una intervención quirúrgica.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos tomaron conocimiento del caso y realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho, ya que el afectado manifestó desconocer quién o quiénes pudieron haberlo lesionado.