Emma Coronel sorprende al cantar narcocorridos en escenario, ¿dónde ocurrió?

Emma Coronel hizo acto de presencia en un concierto orientado a los narcocorridos, llegando a cantar una pieza controversial, después de haber compartido un mensaje contra esta cultura meses atrás.

Su aparición en el evento y el contraste con su mensaje

La modelo y una acompañante llegaron al recinto donde se llevaría a cabo el espectáculo patrocinado por Spotify; Coronel iba vestida de un top negro decorado con pedrería incrustada y unos pantalones de mezclilla con volantes en diversas capas.

Por otro lado, su amiga y abogada, Mariel Colón, portaría un atuendo strapless de colores fucsia, rojo y azul, con detalles de cristales en uno de los bordes superiores y pantalones de mezclilla adornados con cadenas, haciendo juego con las cadenas que llevaba en el cuello.

Ambas posarían para sus seguidores en redes sociales, en el área VIP denominada “The Vault”, con fotos que desembocaron en un debate y en comentarios de carácter crítico.

El motivo de estas críticas se debe al contraste entre su actuar y el mensaje que había expuesto en el documental de Netflix publicado en noviembre de 2025, “Married to ‘El Chapo’: Emma Coronel Speaks”.

En dicho material, demostraba su empatía hacia las familias afectadas por los crímenes ejercidos por los cárteles en el país, además de buscar un futuro seguro para sus hijas en el que desea no volver a cometer los mismos errores .

«Me solidarizo con todas las personas que han perdido a un ser querido, que han sufrido. Lo siento mucho, de verdad… Espero no volver a fallar».

Aunado a su libertad condicional de 4 años, como sentencia por parte del gobierno de los Estados Unidos tras encontrarla culpable de conspiración de lavado de dinero y tráfico de estupefacientes en 2015 , por lo que su asistencia a un evento con temas de este tipo hizo levantar la ceja a más de uno.

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¿Dónde ocurrió?

Todo este suceso se llevó a cabo en el BélicoFest, festejo llevado a cabo en el BMO Stadium, ubicado en Los Ángeles.

Al subirse al escenario, saludó a los espectadores:

«¿Cómo está mi gente de México? ¿Cómo está mi gente de Sinaloa? ¿Qué está pasando? Y Guerrero, Jalisco, Michoacán, Durango...».

Sin embargo, su aparición no era inesperada, ya que la influencer había anunciado en Instagram que haría acto de presencia en el evento sin mencionar el rol que fungiría en este , por lo que su actividad dentro del escenario dejaría sorprendidos a los escuchas de este tipo de composiciones musicales.

Emma cantó una sola pieza del género de los narcocorridos, siendo esta “Las Tundras”, controversial pieza que describe los actos atroces de un grupo del crimen organizado y qué tipo de personas la conforman.

Además de esto, acompañó a Tito Double P mientras cantaba sus obras, a la vez que llevó a cabo una conversación con el artista Gerardo Ortíz.