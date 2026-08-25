INE registra 28 reportes por retraso de credenciales en Durango

Un total de 28 ciudadanos de Durango reportaron retrasos en la entrega de su credencial para votar durante la transición al nuevo esquema de producción y distribución implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE), proceso que a nivel nacional generó dosmil 377 inconformidades entre junio y agosto.

Según un informe de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, “respecto a la producción del Nuevo Modelo de la Credencial para Votar”, los reportes de Durango fueron registrados entre el 1 de junio y el 20 de agosto.

De ellos, 26 correspondieron a junio y dos a julio, sin nuevos reportes registrados en agosto hasta el corte del día 20. Las quejas fueron relacionadas con el incumplimiento del plazo establecido para la entrega o con un tiempo de espera considerado prolongado por los ciudadanos.

El documento reiteró que el problema se originó durante el cambio de contrato para la producción de las credenciales, que generó un rezago inicial de 645 mil 137 documentos al 10 de junio a nivel nacional. De ese volumen, 423 mil 109 correspondían a trámites pendientes del contrato anterior, cuyo límite de producción ya había sido alcanzado. El nuevo proveedor incrementó gradualmente su capacidad hasta llegar a 90 mil credenciales producidas diariamente.

Durante la transición, el plazo ordinario de entrega, que era de nueve días naturales, llegó a ampliarse hasta 20 días a partir del 10 de junio. El tiempo comenzó a reducirse conforme avanzó la producción y pasó a 15 días el 27 de julio, 12 días el 3 de agosto y nuevamente a nueve días a partir del 24 de agosto.

A nivel nacional, el Estado de México concentró el mayor número de reportes, con 408, seguido de Ciudad de México, con 297; Nuevo León, con 216, y Jalisco, con 214. Por lo que Durango se ubicó entre las entidades con menor cantidad de inconformidades registradas.

Al 21 de agosto, el INE reportaba tres millones 964 mil 891 registros para producción, de los cuales tres millones 950 mil 783 credenciales ya habían sido producidas y revisadas por control de calidad. De ellas, 3 millones 859 mil 36 habían sido embarcadas para su distribución.

El cambio también implicó ajustes en el servicio de mensajería, con reportes de retrasos, entregas fuera de horario y paquetes enviados a oficinas o módulos equivocados. En este caso, el INE atribuyó parte de estas incidencias a la curva de aprendizaje del nuevo proveedor y señaló que los problemas disminuyeron conforme avanzó la operación.