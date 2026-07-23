Trágico accidente de auto cobra la vida de famosos músicos mexicanos; una persona fue detenida

La industria de la música mexicana se encuentra de luto, debido al fallecimiento de dos músicos reconocidos en México debido a un acto imprudente. Pero, ¿cómo es que sucedió, y quiénes estuvieron involucrados en el accidente?. A continuación te lo explicamos.

¿Qué sucedió?

El siniestro vehicular tuvo lugar la noche del día martes 21 de julio del año en curso sobre la carretera federal 57 a la altura de la avenida Cimatario en la zona sur de la capital de Querétaro. El saldo negativo resultó ser de dos víctimas mortales.

Según reportes de las autoridades, ambos pasajeros viajaban en un automóvil modelo Ford Mustang con rumbo a Ciudad de México; sin embargo, terminarían siendo golpeados por un vehículo de la marca Nissan que, se estima, transitaba a exceso de velocidad, provocando que el Mustang descarrilara y cayera de una altura de 4.8 metros.

Además de los daños materiales significativos provocados por la caída del auto deportivo, e lementos del cuerpo de auxilio, tras arribar al área del incidente, confirmaron el fallecimiento de los tripulantes que se encontraban en su interior, quienes habrían perecido de forma inmediata debido a la magnitud del impacto.

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¿Quiénes son los involucrados?

Entre las personas que resultaron involucradas se encuentran los pasajeros, quienes se encontraban a bordo del vehículo Nissan; una mujer, quien resultó ser copiloto, tuvo que ser trasladada al hospital, debido a las lesiones presentadas por la hija, mientras que el conductor permaneció bajo la custodia de las autoridades.

No obstante, en el caso de los fallecidos, se encuentran dos personas reconocidas en el ámbito musical; el primero de ellos fue identificado como Alejandro Villagómez Martínez, quien era perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y laboraba como profesor en el Centro de Educación Artística (CEDART) ‘Ignacio Mariano de las Casas’.